Вибори президента США: демократи планують затвердити кандидата до з'їзду партії

Комітет з правил конвенції Демократичної партії ухвалив пропозицію, згідно з якою делегати з усієї країни зможуть голосувати онлайн за потенційних кандидатів у президенти замість президента Джо Байдена.

Камала Гарріс залишається єдиним кандидатом від демократів, який публічно оголосив, що бажає висунутися на вибори президента. Демократи можуть подавати заявки до кінця липня. Якщо буде кілька кандидатів, то пройде декілька турів голосування. Але, якщо Гарріс буде єдиним кандидатом, голосування розпочнеться 1 серпня.

Як зазначається, кандидатура Гарріс може бути затверджена до 7 серпня. Тобто це станеться до національного з'їзду Демократичної партії, який відбудеться з 19 по 22 серпня у Чикаго, де партія офіційно висуне свого кандидата на президентські вибори.

Також залишається невідомим, коли Камала Гарріс може обрати своїм напарником.