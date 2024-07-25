Выборы президента США: демократы планируют утвердить кандидата до съезда партии

Комитет по правилам конвенции Демократической партии принял предложение, согласно которому делегаты со всей страны смогут голосовать онлайн за потенциальных кандидатов в президенты вместо президента Джо Байдена.

Камала Харрис остается единственным кандидатом от демократов, публично объявившим, что желает выдвинуться на выборы президента. Демократы могут подавать заявки до конца июля. Если будет несколько кандидатов, пройдет несколько туров голосования. Но если Гаррис будет единственным кандидатом, голосование начнется 1 августа.

Как отмечается, кандидатура Харрис может быть утверждена до 7 августа. То есть, это произойдет до национального съезда Демократической партии, который состоится с 19 по 22 августа в Чикаго, где партия официально выдвинет своего кандидата на президентские выборы.

Также остается неизвестно, когда Камала Харрис может выбрать своим напарником.