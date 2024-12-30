Вибори президента у Хорватії: проросійський кандидат переміг у першому турі, очікується другий

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович здобув перемогу у першому турі президентських виборів, який відбувся 29 грудня. Другий тур запланований на 12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1info .

За підрахунками 100% бюлетенів, Міланович отримав 49,09% голосів.

Його найближчий суперник, Драган Приморац, ексміністр науки та кандидат від правлячого Хорватського демократичного союзу, здобув 19,35%.

Оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур відбудеться 12 січня.

Міланович, коментуючи результати, заявив про намір "боротися за Хорватію" та продовжувати відстоювати свої позиції.

Що відомо про Мілановича

Посада президента в Хорватії є переважно церемоніальною. Однак глава держави має вплив на питання зовнішньої політики та безпеки.

Саме у цих сферах Міланович відзначився резонансними заявами, часто контроверсійними до позицій ЄС і НАТО.

Зокрема, він неодноразово висловлював підтримку російській політиці та критикував військову допомогу Україні.

Зоран Міланович обіймає посаду президента Хорватії з 19 лютого 2020 року. Раніше він був прем'єр-міністром країни з 2011 по 2016 рік та очолював Соціал-демократичну партію Хорватії.

У жовтні Міланович заблокував участь хорватських військових у програмі НАТО для підтримки України, назвавши це рішення "потенційно небезпечним" для національних інтересів.