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Выборы президента в Хорватии: пророссийский кандидат победил в первом туре, ожидается второй

Понедельник 30 декабря 2024 09:13
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Выборы президента в Хорватии: пророссийский кандидат победил в первом туре, ожидается второй Фото: президент Хорватии Зоран Миланович (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович одержал победу в первом туре президентских выборов, который состоялся 29 декабря. Второй тур запланирован на 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1info.

По подсчетам 100% бюллетеней, Миланович получил 49,09% голосов.

Его ближайший соперник, Драган Приморац, экс-министр науки и кандидат от правящего Хорватского демократического союза, получил 19,35%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур состоится 12 января.

Миланович, комментируя результаты, заявил о намерении "бороться за Хорватию" и продолжать отстаивать свои позиции.

Что известно о Милановиче

Должность президента в Хорватии является преимущественно церемониальной. Однако глава государства имеет влияние на вопросы внешней политики и безопасности.

Именно в этих сферах Миланович отличился резонансными заявлениями, часто контроверсионными к позициям ЕС и НАТО.

В частности, он неоднократно выражал поддержку российской политике и критиковал военную помощь Украине.

Зоран Миланович занимает должность президента Хорватии с 19 февраля 2020 года. Ранее он был премьер-министром страны с 2011 по 2016 год и возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии.

В октябре Миланович заблокировал участие хорватских военных в программе НАТО для поддержки Украины, назвав это решение "потенциально опасным" для национальных интересов.

Добавим, что победу в первом туре Милановичу прогнозировали экзитполы.

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