Вибори в парламент Франції. Відомі результати першого туру голосувань

"Національне об'єднання" здобуло перемогу у першому турі парламентських виборів у Франції. Політсила президента Еммануеля Макрона обіймає наразі третю позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Відповідно до результатів виборів:
Фото: потенційні місця у парламенті (скриншот)
Як розповідає France 24, другий тур виборів пройде вже 7 липня. До нього будуть залучені усі кандидати, які отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців під час першого туру.
Фото: перший тур парламентських виборів (скриншот)
Водночас якби жоден з кандидатів не набрав необхідних 12,5% - у другому турі змагались би лише дві найкращі політсили.
Зокрема кандидати також можуть знятись між першим й другим туром. Це зазвичай робиться, щоб перекинути свої голоси іншій політсилі.
Після виборів до Європейського парламенту й подальшого провалу президентської партії, Макрон розпустив Національні збори Франції й оголосив про дострокові парламентські вибори. Тоді ж на загальноєвропейських виборах.перемогу здобула партія "Національне об'єднання". Формальним лідером політсили є проросійська Марін Ле Пен.
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