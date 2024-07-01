Выборы в парламент Франции. Известны результаты первого тура голосований

"Национальное объединение" одержало победу в первом туре парламентских выборов во Франции. Политсила президента Эммануэля Макрона занимает сейчас третью позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Согласно результатам выборов:
Фото: потенциальные места в парламенте (скриншот)
Как рассказывает France 24, второй тур выборов пройдет уже 7 июля. К нему будут привлечены все кандидаты, которые получили голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей во время первого тура.
Фото: первый тур парламентских выборов (скриншот)
В то же время если бы ни один из кандидатов не набрал необходимых 12,5% - во втором туре соревновались бы только две лучшие политсилы.
В частности кандидаты также могут сняться между первым и вторым туром. Это обычно делается, чтобы перебросить свои голоса другой политсиле.
После выборов в Европейский парламент и дальнейшего провала президентской партии, Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил о досрочных парламентских выборах. Тогда же на общеевропейских выборах победу одержала партия "Национальное объединение". Формальным лидером политсилы является пророссийская Марин Ле Пен.
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