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Выборы в парламент Франции. Известны результаты первого тура голосований

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Национальное объединение" одержало победу в первом туре парламентских выборов во Франции. Политсила президента Эммануэля Макрона занимает сейчас третью позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Согласно результатам выборов: 

  • "Национальное объединение" (RN) и его союзники: 33,14% (255-295 потенциальных мест);
  • "Народный фронт" (NFP) 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест);
  • пропрезидентский блок (ENS) - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест);
  • "Республиканцы" / UDI / Левые: 10,74% (от 35 до 45 потенциальных мест)

Фото: потенциальные места в парламенте (скриншот)

Как рассказывает France 24, второй тур выборов пройдет уже 7 июля. К нему будут привлечены все кандидаты, которые получили голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей во время первого тура. 

Фото: первый тур парламентских выборов (скриншот)

В то же время если бы ни один из кандидатов не набрал необходимых 12,5% - во втором туре соревновались бы только две лучшие политсилы. 

В частности кандидаты также могут сняться между первым и вторым туром. Это обычно делается, чтобы перебросить свои голоса другой политсиле.  

Выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент и дальнейшего провала президентской партии, Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил о досрочных парламентских выборах. Тогда же на общеевропейских выборах победу одержала партия "Национальное объединение". Формальным лидером политсилы является пророссийская Марин Ле Пен.

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