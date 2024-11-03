Вибори у Молдові: поліція фіксує організоване підвезення людей на дільниці

Поліція у Молдові зафіксувала організоване підвезення виборців на дільниці для голосування. Такі випадки помітили у Молдові та за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.
"Поліція виявила випадки організованого транспортування виборців на виборчі дільниці. Є обґрунтовані ознаки організованого перевезення виборців як за кордоном, так і на території держави", - йдеться у повідомленні.
Молдовський урядовий Telegram-канал Prima Sursă заявив, що йде розслідування та збираються докази у зв'язку з авіатранспортуванням виборців з Росії до Білорусі, Азербайджану і Туреччини.
Правоохоронні органи закликають громадян Молдови повідомляти про подібні інциденти до Служби 112.
За організоване транспортування виборців у день голосування у Молдові передбачені штрафи.
У неділю, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур президентських виборів. На пост президента борються чинна лідерка країни Майя Санду (проєвропейський кандидат) та колишній генпрокурор Олександр Стояногло (його підтримує проросійська Партія соціалістів).
У першому турі Сану набрала 42,45% голосів, а її опонент - 25,98%. Експерт у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна напередодні голосування зазначила, що поки не можна говорити про впевнену перемогу Санду.
Варто зазначити, що сьогоднішнє голосування задасть тон парламентським виборам наступного року.
Молдова звинувачує Росії у втручанні у вибори президента та намаганні зірвати голосування.
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