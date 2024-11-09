Вибори до Конгресу: республіканці мають шанс на більшість в обох палатах

Згідно з прогнозами Edison Research, республіканці отримали щонайменше 211 місць, що на сім місць менше, ніж більшість у палаті загальною чисельністю 435 членів. У Сенаті республіканці отримають більшість у щонайменше 53 місця.

Повний контроль над Конгресом з боку республіканців надасть Трампу значну свободу дій для проведення політики, включно з радикальним скороченням податків, дерегуляцію енергетики та контроль за безпекою кордонів.

Якщо більшість вдасться захопити демократам, для чого їм потрібно буде отримати 18 з 24 поки що вільних місць, це дасть їм плацдарм для протистояння новому президенту.

Надії демократів на захоплення Палати представників пов'язані з частинами Каліфорнії та Нью-Йорка, де претендентам за одну ніч вдалося відбити два місця у республіканців. Лора Гіллен витіснила республіканця Ентоні Д'Еспозіто, що представляв передмістя Нью-Йорка Лонг-Айленд. Джош Райлі переміг республіканця Марка Молінаро в регіоні Катскіллс.

У штаті Небраска республіканець-центрист Дон Бейкон переміг демократа Тоні Варгаса в ліберально налаштованому окрузі Омаха.

Сенат США

Більшість республіканців у Сенаті дозволить їм затверджувати призначення Трампа на посади членів кабінету міністрів, суддів та іншого персоналу, хоча вони не матимуть 60 голосів, необхідних для швидкого ухвалення більшості законів.

Інші неконкурентні перегони в Сенаті відбуваються у Неваді, де чинний демократ Джекі Розен випереджає республіканця Сема Брауна на 1,3 відсоткових пункти після підрахунку 96% голосів. А також в Арізоні, де демократ Рубен Галлего випереджає республіканця Карі Лейк на 1,7 відсоткових пункти після підрахунку 74% голосів.