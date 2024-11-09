Выборы в Конгресс: у республиканцев есть шанс на большинство в обеих палатах

Согласно прогнозам Edison Research, республиканцы получили по меньшей мере 211 мест, что на семь мест меньше, чем большинство в палате общей численностью 435 членов. В Сенате республиканцы получат большинство в минимум 53 места.

Полный контроль над Конгрессом со стороны республиканцев предоставит Трампу значительную свободу действий для проведения политики, включая радикальное сокращение налогов, дерегуляцию энергетики и контроль за безопасностью границ.

Если большинство удастся захватить демократам, для чего им нужно будет получить 18 из 24 пока свободных мест, это даст им плацдарм для противостояния новому президенту.

Надежды демократов на захват Палаты представителей связаны с частями Калифорнии и Нью-Йорка, где претендентам за одну ночь удалось отбить два места у республиканцев. Лора Гиллен вытеснила республиканца Энтони Д'Эспозито, представлявшего пригород Нью-Йорка Лонг-Айленд. Джош Райли победил республиканца Марка Молинаро в регионе Катскиллс.

В штате Небраска республиканец-центрист Дон Бейкон победил демократа Тони Варгаса в либерально настроенном округе Омаха.

Сенат США

Большинство республиканцев в Сенате позволит им утверждать назначения Трампа на должности членов кабинета министров, судей и другого персонала, хотя они не будут иметь 60 голосов, необходимых для быстрого принятия большинства законов.

Другие неконкурентные гонки в Сенате происходят в Неваде, где действующий демократ Джеки Розен опережает республиканца Сэма Брауна на 1,3 процентных пункта после подсчета 96% голосов. А также в Аризоне, где демократ Рубен Галлего опережает республиканца Кари Лейк на 1,7 процентных пункта после подсчета 74% голосов.