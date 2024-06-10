Вибори до Європарламенту: які партії отримали лідируючі позиції у Польщі

Вибори до Європарламенту

Зазначимо, що вибори до Європарламенту проходили по всьому ЄС з 6 по 9 червня.

Очікується, що нове скликання Європарламенту розпочне роботу 11 липня. Насамперед євродепутати призначать голову Європарламенту. Ймовірно, на цю посаду переоберуть Роберту Мецолу.

Детальніше про вибори до Європарламенту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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