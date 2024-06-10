Выборы в Европарламент: какие партии получили лидирующие позиции в Польше

Как отмечают в издании, результаты выборов появились утром в понедельник. Так, "Гражданская коалиция" Туска получила 37,06% голосов и может претендовать на 21 место, партия "Право и справедливость" - 36,16%.

В то же время, ультраправая антиукраинская "Конфедерация" оказалась на третьем месте, получив 12,08 процента и право занять шесть мест в Европарламенте.

Отмечается, что явка составила 40,65 процента.

Следует отметить, что в следующем созыве Европарламента Польша будет иметь всего 53 мандата.