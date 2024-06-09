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Вибори в Європарламент. У Франції перемагає партія Ле Пен, політсила Макрона - друга

Фото: Марін Ле Пен, французький політик (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Франції завершилось голосування на виборах в Європарламент. За результатами екзитполів, перемагає партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен, а партія "Відродження" президента Еммануеля Макрона отримує друге місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати екзитполу Ifop-Fiducial, які опублікувало Le Figaro.

Так, ультраправа партія Ле Пен, яка входить до фракції "Ідентичність та демократія" в Європарламенті, може здобути підтримку 32,4% виборців, тоді як "Відродження", яка входить до фракції "Renew Europe", можуть підтримати 15,2% виборців.

Французька партія соціалістів PS-Place publique, згідно з результатами екзитполу, може посісти третє місце з 14,3% голосів. За нею йдуть ліворадикальна "Непідкорена Франція" (8,3%) та правоцентристи з Les Républicains (7%).

Явка на цьогорічних виборах до Європарламенту у Франції стала вищою, ніж у 2019 році. Цьогоріч проголосувати на євровиборах вирішили 

Вибори в Європарламент

У четвер, 6 червня, по всьому Євросоюзу стартували вибори 720 депутатів Європарламенту. Сьогодні останній день загальноєвропейського голосування. Як проходять вибори до Європарламенту - читайте за посиланням.

Раніше стали відомі результати екзитполів на виборах в Німеччині. Там ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію СДПН, представником якої є канцлер Олаф Шольц. Однак першість на німецьких виборах здобуває християнський альянс ХДС/ХСС.

Чому вибори до Європарламенту важливі для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяЄвропарламентЕммануель МакронМарин Ле Пен