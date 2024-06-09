Вибори в Європарламент. У Франції перемагає партія Ле Пен, політсила Макрона - друга

Так, ультраправа партія Ле Пен, яка входить до фракції "Ідентичність та демократія" в Європарламенті, може здобути підтримку 32,4% виборців, тоді як "Відродження", яка входить до фракції "Renew Europe", можуть підтримати 15,2% виборців.

Французька партія соціалістів PS-Place publique, згідно з результатами екзитполу, може посісти третє місце з 14,3% голосів. За нею йдуть ліворадикальна "Непідкорена Франція" (8,3%) та правоцентристи з Les Républicains (7%).

Явка на цьогорічних виборах до Європарламенту у Франції стала вищою, ніж у 2019 році. Цьогоріч проголосувати на євровиборах вирішили