У Виборгу – потужний вибух, у Краснодарському краї дрони атакували аеродром, - росЗМІ

Також сьогодні вночі РосЗМІ повідомили про атаку ракет і безпілотників на тимчасово окупований Крим. У низці населених пунктів пролунали вибухи. "Кримський вітер" написав про "три прильоти в одну точку, в якийсь корабель в районі Інженерної бухти Севастополя".

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