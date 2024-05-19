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В Выборге – мощный взрыв, в Краснодарском крае дроны атаковали аэродром, - росСМИ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар, по неофициальной информации – на местной нефтебазе. В станице Кущевская Краснодарского края БПЛА атаковали военный аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские telegram-каналы Astra, Shot, Baza.

Все три канала со ссылкой на местных жителей сообщили о мощном взрыве в Выборге, после чего возник пожар.

По информации Baza, пожар начался в районе местной нефтебазы.

Официальной информации пока нет.

Astra со ссылкой на местных пишет об атаке БПЛА на военный аэродром у станицы Кущевская Краснодарского края.

РИА Новости сообщило о пожаре в результате атаки дронов на кровле храма в селе Малое Городище в Белгородской области.

Обновлено в 04:25. "Дым поднимается в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, где были слышны взрывы", - пишет Astra.

Обновлено в 04:50. В "оперштабе Краснодарского края" сообщили, что "подавили" не менее 10 беспилотников.

В Кущевском районе якобы после падения одного из дронов возникло "локальное возгорание… пострадавших и разрушений нет". В Славянске-на-Кубани один из беспилотников "упал" на территории НПЗ. Там, по информации россиян, якобы даже возгорания не было.

А губернатор Ленинградской области и вовсе заявил, что на нефтебазе в Выборге "произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств".

Атака на Крым

Также сегодня ночью РосСМИ сообщили об атаке ракет и беспилотников на временно оккупированный Крым. В ряде населенных пунктов раздались взрывы. "Крымский ветер" написал о "трех прилетах в одну точку, в какой-то корабль в районе Инженерной бухты Севастополя".

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