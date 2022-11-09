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На виборах в Сенат пройшов республіканець, який блокував законопроект про допомогу Україні

Фото: американський сенатор Ренд Пол (Greg Nash / thehill.com)
Автор: Володимир Костирін

На проміжних виборах до Конгресу США сенатор-республіканець Рендал Говард Пол переміг у штаті Кентуккі та продовжить своє представництво в Сенаті. У травні він заблокував законопроект щодо надання Україні пакету військової допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Сенатор-республіканець Ренд Пол із Кентуккі, колишній кандидат у президенти, виграв третій термін у Сенаті, перемігши суперника з іншого кінця політичного спектра, демократа Чарльза Букера.

Перемога Пола, вперше обраного у 2010 році, продовжила довгу серію перемог Республіканської партії у перегонах Сенату Кентуккі.

Коментуючи підсумки голосування у Кентуккі на проміжних виборах, політик у своєму Twitter назвав результати "великою перемогою".

Ренд Пол, як зазначають американські політичні оглядачі, є "одним із найсуперечливіших голосів у Сенаті". Політик, зокрема, заявляв про "надмірне втручання уряду" на карантинні заходи під час пандемії COVID-19.

А цієї весни Пол кинув виклик лідерам обох партій, коли він ненадовго затримав схвалення Сенатом додаткових 40 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню. Пол хотів вставити формулювання, яке змусить генерального інспектора ретельно вивчити нові витрати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про проміжні вибори в США і чому це важливо для України.

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