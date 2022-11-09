На выборах в Сенат прошел республиканец, который блокировал законопроект о помощи Украине

Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, бывший кандидат в президенты, выиграл третий термин в Сенате, победив соперника с другого конца политического спектра, демократа Чарльза Букера.

Победа Пола, впервые избранного в 2010 году, продлила длинную серию побед Республиканской партии в гонках Сената Кентукки.

Комментируя итоги голосования в Кентукки на промежуточных выборах, политик в своем Twitter назвал результаты "великой победой".

Рэнд Пол, как отмечают американские политические обозреватели, является "одним из самых противоречивых голосов в Сенате". Политик, в частности, заявлял о "чрезмерном вмешательстве правительства" на карантинные меры во время пандемии COVID-19.

А этой весной Пол бросил вызов лидерам обеих партий, когда он ненадолго задержал одобрение Сенатом дополнительных 40 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению. Пол хотел вставить формулировку, которая заставит генерального инспектора тщательно изучить новые расходы.