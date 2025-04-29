На виборах у Канаді закрилися перші дільниці: які попередні результати

Агентство зазначає, що голосування завершилося у чотирьох провінціях Атлантичної Канади - регіону, що розташований на Атлантичному узбережжі. Тим часом виборці ще голосують в Онтаріо, Квебеці, чотирьох західних провінціях і трьох територіях.

За попередніми результатами, Ліберальна партія здобула лідерство у 21 з 32 округів, а Консервативна партія - в 11 округах. До виборів ліберали мали у цьому регіоні 23 мандати.

Погрози Трампа викликали хвилю патріотизму серед канадців, що посилило підтримку ліберального прем'єр-міністра Марка Карні - політичного новачка, який раніше очолював центральні банки двох країн "Групи семи".

Проведені незадовго до виборів опитування демонстрували скорочення розриву між головними партіями, при цьому ліберали випереджали консерваторів на кілька відсотків.

В канадській виборчій системі перемога у загальному голосуванні зазвичай дозволяє сформувати уряд, адже консервативна підтримка зосереджена переважно в сільських районах з меншою кількістю місць у парламенті.

Битва лібералів і консерваторів й ефект Трампа

Минулого тижня Трамп заявив, що може запровадити 25% мита на автомобілі канадського виробництва, а також натякнув на можливість застосування "економічної сили" для включення Канади до складу США як 51-го штату.

Карні у своїй передвиборчій кампанії наголошував на економічному досвіді, необхідному для ефективного діалогу із США, тоді як лідер консерваторів П'єр Пуальєвр зосереджувався на питаннях вартості життя, злочинності та житлової кризи.

У день виборів Трамп в соцмережах знову закликав канадців підтримати об’єднання зі США.

"Удачі Великому народу Канади. Оберіть людину, яка має силу й мудрість зменшити ваші податки вдвічі, безплатно збільшити вашу військову міць до найвищого рівня у світі, і примножити вчетверо ваші бізнеси без мит та податків, якщо Канада стане нашим 51-м штатом", - написав він.

На цю заяву відреагував Пуальєвр, заявивши: "Президенте Трамп, не втручайтеся у наші вибори. Майбутнє Канади визначають тільки її громадяни на виборчих дільницях".

Карні у відповідь закликав: "Лікті вгору, Канадо. #Ніколи51", використовуючи хокейний вислів, який став символом національної непохитності.

Він також намагався дистанціюватися від свого попередника Джастіна Трюдо, який у січні оголосив про відставку на тлі рекордно низької підтримки. На той момент консерватори випереджали лібералів приблизно на 20 відсоткових пунктів.

Думка електорату й експертів

У передвиборчій кампанії Пуальєвр зміг залучити більше молодих виборців, ніж зазвичай для консерваторів, роблячи акцент на економічних питаннях та безпеці.

"Ймовірно, я підтримаю Карні, адже зараз нам потрібна стабільність. Він чудово розуміє економіку, маючи досвід роботи в банківських системах Великої Британії та Канади", - сказав 37-річний іпотечний брокер із Ванкувера Енді Гілл.

Водночас, 66-річний власник ранчо Боб Лоу з-під Калгарі повідомив, що вже проголосував за консерваторів, назвавши головною турботою слабке економічне зростання Канади.

Лоу зазначив, що консерватори постійно акцентували увагу на економіці, тоді як ліберали, за його словами, намагалися використати страхи щодо США для отримання електоральної переваги.

"Пуальєвр зосередився на сильній економіці та стабільній Канаді, тоді як кампанія Карні базується на нагнітанні страху", - заявив Лоу.

Професор Келлі Сондерс прогнозує, що ліберали здобудуть більшість місць у парламенті, та додала, що для перемоги консерваторів необхідне "майже неможливе збігання обставин". За її словами, напруженість у відносинах зі США сприяла перетоку голосів від Нової демократичної партії та Блоку Квебеку до лібералів.

Для формування більшості у Палаті громад партія повинна отримати щонайменше 172 мандати.