На выборах в Канаде закрылись первые участки: каковы предварительные результаты

Агентство отмечает, что голосование завершилось в четырех провинциях Атлантической Канады - региона, расположенного на Атлантическом побережье. Тем временем избиратели еще голосуют в Онтарио, Квебеке, четырех западных провинциях и трех территориях.

Согласно предварительным результатам, Либеральная партия получила лидерство в 21 из 32 округов, а Консервативная партия - в 11 округах. До выборов либералы имели в этом регионе 23 мандата.

Угрозы Трампа вызвали волну патриотизма среди канадцев, что усилило поддержку либерального премьер-министра Марка Карни - политического новичка, который ранее возглавлял центральные банки двух стран "Группы семи".

Проведенные незадолго до выборов опросы демонстрировали сокращение разрыва между главными партиями, при этом либералы опережали консерваторов на несколько процентов.

В канадской избирательной системе победа в общем голосовании обычно позволяет сформировать правительство, поскольку консервативная поддержка сосредоточена преимущественно в сельских районах с меньшим количеством мест в парламенте.

Битва либералов и консерваторов и эффект Трампа

На прошлой неделе Трамп заявил, что может ввести 25% пошлины на автомобили канадского производства, а также намекнул на возможность применения "экономической силы" для включения Канады в состав США в качестве 51-го штата.

Карни в своей предвыборной кампании подчеркивал экономический опыт, необходимый для эффективного диалога с США, тогда как лидер консерваторов Пьер Пуальевр сосредотачивался на вопросах стоимости жизни, преступности и жилищного кризиса.

В день выборов Трамп в соцсетях снова призвал канадцев поддержать объединение с США.

"Удачи Великому народу Канады. Выберите человека, который имеет силу и мудрость уменьшить ваши налоги вдвое, бесплатно увеличить вашу военную мощь до самого высокого уровня в мире, и приумножить вчетверо ваши бизнесы без пошлин и налогов, если Канада станет нашим 51-м штатом", - написал он.

На это заявление отреагировал Пуальевр, заявив: "Президент Трамп, не вмешивайтесь в наши выборы. Будущее Канады определяют только ее граждане на избирательных участках".

Марк Карни в ответ призвал: "Локти вверх, Канадо. #Никогда51", используя хоккейное выражение, которое стало символом национальной непоколебимости.

Карни также пытался дистанцироваться от своего предшественника Джастина Трюдо, который в январе объявил об отставке на фоне рекордно низкой поддержки. На тот момент консерваторы опережали либералов примерно на 20 процентных пунктов.

Мнение электората и экспертов

В предвыборной кампании Пуальевр смог привлечь больше молодых избирателей, чем обычно для консерваторов, делая акцент на экономических вопросах и безопасности.

"Вероятно, я поддержу Карни, ведь сейчас нам нужна стабильность. Он прекрасно понимает экономику, имея опыт работы в банковских системах Великобритании и Канады", - сказал 37-летний ипотечный брокер из Ванкувера Энди Гилл.

В то же время, 66-летний владелец ранчо Боб Лоу из-под Калгари сообщил, что уже проголосовал за консерваторов, назвав главной заботой слабый экономический рост Канады.

Лоу отметил, что консерваторы постоянно акцентировали внимание на экономике, тогда как либералы, по его словам, пытались использовать страхи касательно США для получения электорального преимущества.

"Пуальевр сосредоточился на сильной экономике и стабильной Канаде, тогда как кампания Карни базируется на нагнетании страха", - заявил Лоу.

Профессор Келли Сондерс прогнозирует, что либералы получат большинство мест в парламенте, и добавила, что для победы консерваторов необходимо "почти невозможное стечение обстоятельств". По ее словам, напряженность в отношениях с США способствовала перетоку голосов от Новой демократической партии и Блока Квебека к либералам.

Для формирования большинства в Палате общин партия должна получить не менее 172 мандатов.