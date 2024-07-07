На виборах у Франції фіксують рекордну проміжну явку

Проміжна явка вже перевищила показники першого туру, який пройшов тижнем раніше, на 0,73%. І на 7,64% вище, ніж у другому турі у 2022 році.

Також повідомляється, що сьогодні особливо висока явка в округах Буш-дю-Рон - 34,59%, Коррез - 33,88% та Канталь - 33,48%. Найнижча явка в округах Сен-Дені - 12,77%, Валь-де-Марн - 17,07% та О-де-Сен - 18,72%.

Головне про вибори у Франції

Сьогодні відбувається другий тур виборів до парламенту. Чимало експертів прогнозують, що вперше може перемогти ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN).

Особливість виборів у тому, що вони проходять за мажоритарною системою у два тури. Тому, як правило, результати передвиборчих опитувань можуть не співпадати з підсумковими.

Після першого туру формальна лідерка RN Марін Ле Пен заявила, що її партія зможе отримати абсолютну більшість. Останні опитування показують, що ультраправі навряд чи досягнуть результату 289 місць.

На це, зокрема, вплинуло те, що між центристами чинного президента Еммануеля Макрона та лівими було укладено понад 200 тактичних угод, щоб обійти націоналістів.

Екзит-поли оприлюднять після 20:00.

Перший тур завершився з таким результатом:

"Національне об'єднання" (RN) та його союзники: 33,14% (255-295 потенційних місць)

"Народний фронт" (NFP) - 27,99% (від 120 до 140 потенційних місць)

пропрезидентський блок (ENS) - 20,04% (від 90 до 125 потенційних місць)

"Республіканці"/UDI/ Ліві - 10,74% (від 35 до 45 потенційних місць)

Нагадаємо, раніше Макрон закликав до "широкої згуртованості" проти ультраправих у другому турі виборів.

Повідомлялося, що після угод між лівими та центристами представники політичної сили Ле Пен втратили позиції.