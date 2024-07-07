У Франції стартував другий тур парламентських виборів

У Франції вранці 7 липня розпочався другий тур парламентських виборів. Перемогу на яких вперше може здобути ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Зазначимо, президент-центрист Еммануель Макрон призначив дострокові вибори після поразки під час кампанії до Європарламенту у середині червня.

Особливість у тому, що у Франції застосовується мажоритарна виборча система у 2 тури. Щоб бути обраним, кандидат має отримати:

у першому турі - абсолютну більшість поданих голосів та кількість, що дорівнює чверті виборців, вписаних у виборчі списки

у другому турі - відносну більшість

Щоб мати можливість брати участь у другому турі, кандидат має набрати щонайменше 12,5 % від кількості зареєстрованих виборців.

Перший тур пройшов 30 червня, після чого формальна лідерка RN Марін Ле Пен із впевненістю заявила, що її політична сила зможе отримати абсолютну більшість у парламенті. За такого сценарію наступним прем'єром стане лідер партії, 28-річний політик Жордан Барделла.

Але минулого тижня було укладено понад 200 тактичних угод між центристами та лівими кандидатами, щоб не допустити перемоги ультраправих.

Останні опитування показують, що RN не зможе отримати 289 мандатів, необхідних для абсолютної більшості у 577-місцевих Національних зборах.

Екзит-поли та перші результати очікуються після 20:00.

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю.

Докладніше про те, хто вона така і що казала про Україну, читайте в окремому матеріалі.

З розкладами та прогнозами можна ознайомитися у матеріалі РБК-Україна "Макрон проти всіх. Що змінять парламентські вибори у Франції і на що чекати Україні" .