ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрон закликав до "широкої згуртованості" проти ультраправих у другому турі виборів

Понеділок 01 липня 2024 11:59
UA EN RU
Макрон закликав до "широкої згуртованості" проти ультраправих у другому турі виборів Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що висока явка в першому турі парламентських виборів свідчить про важливість цього голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Макрон закликав до "широкої, явно демократичної і республіканської згуртованості у другому турі" проти ультраправого "Національного об'єднання".

"Висока явка в першому турі цих законодавчих виборів свідчить про важливість цього голосування для всіх наших співвітчизників і про бажання прояснити політичну ситуацію. Ми зобов'язані зробити їхній демократичний вибір", - заявив він.

За оцінками інституту Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune Dimanche, "Національне об'єднання" отримало 33% голосів і може завоювати абсолютну більшість місць, прогнозуючи від 260 до 310 місць. Президентська коаліція, об'єднана під гаслом "Ансамбль за республіку", отримала 22% голосів.

Парламентські вибори у Франції

Після виборів до Європарламенту та подальшого провалу президентської партії, Еммануєль Макрон розпустив Національні збори Франції та оголосив про дострокові парламентські вибори.

Перший тур виборів у Франції відбувся 30 червня, перемогу в яких здобула ультраправа партія проросійської Марін Ле-Пен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон
NEWS
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує