Макрон закликав до "широкої згуртованості" проти ультраправих у другому турі виборів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що висока явка в першому турі парламентських виборів свідчить про важливість цього голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Макрон закликав до "широкої, явно демократичної і республіканської згуртованості у другому турі" проти ультраправого "Національного об'єднання".

"Висока явка в першому турі цих законодавчих виборів свідчить про важливість цього голосування для всіх наших співвітчизників і про бажання прояснити політичну ситуацію. Ми зобов'язані зробити їхній демократичний вибір", - заявив він.

За оцінками інституту Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune Dimanche, "Національне об'єднання" отримало 33% голосів і може завоювати абсолютну більшість місць, прогнозуючи від 260 до 310 місць. Президентська коаліція, об'єднана під гаслом "Ансамбль за республіку", отримала 22% голосів.