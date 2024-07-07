ua en ru
Нд, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На виборах у Франції фіксують рекордну проміжну явку

Париж, Неділя 07 липня 2024 13:54
UA EN RU
На виборах у Франції фіксують рекордну проміжну явку Фото: у Франції сьогодні обирають депутатів до Національних зборів (wikimedia.org)
Автор: Данило Крамаренко

Другий тур парламентських виборів у Франції відбувається на тлі рекордної проміжної явки. Станом на 13:00 (по Києву) проголосували 26,63% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Проміжна явка вже перевищила показники першого туру, який пройшов тижнем раніше, на 0,73%. І на 7,64% вище, ніж у другому турі у 2022 році.

Також повідомляється, що сьогодні особливо висока явка в округах Буш-дю-Рон - 34,59%, Коррез - 33,88% та Канталь - 33,48%. Найнижча явка в округах Сен-Дені - 12,77%, Валь-де-Марн - 17,07% та О-де-Сен - 18,72%.

Головне про вибори у Франції

Сьогодні відбувається другий тур виборів до парламенту. Чимало експертів прогнозують, що вперше може перемогти ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN).

Особливість виборів у тому, що вони проходять за мажоритарною системою у два тури. Тому, як правило, результати передвиборчих опитувань можуть не співпадати з підсумковими.

Після першого туру формальна лідерка RN Марін Ле Пен заявила, що її партія зможе отримати абсолютну більшість. Останні опитування показують, що ультраправі навряд чи досягнуть результату 289 місць.

На це, зокрема, вплинуло те, що між центристами чинного президента Еммануеля Макрона та лівими було укладено понад 200 тактичних угод, щоб обійти націоналістів.

Екзит-поли оприлюднять після 20:00.

Перший тур завершився з таким результатом:

  • "Національне об'єднання" (RN) та його союзники: 33,14% (255-295 потенційних місць)
  • "Народний фронт" (NFP) - 27,99% (від 120 до 140 потенційних місць)
  • пропрезидентський блок (ENS) - 20,04% (від 90 до 125 потенційних місць)
  • "Республіканці"/UDI/ Ліві - 10,74% (від 35 до 45 потенційних місць)

Нагадаємо, раніше Макрон закликав до "широкої згуртованості" проти ультраправих у другому турі виборів.

Повідомлялося, що після угод між лівими та центристами представники політичної сили Ле Пен втратили позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон Марин Ле Пен
NEWS
Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори, - ISW
Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори, - ISW
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон