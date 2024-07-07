На выборах во Франции фиксируют рекордную промежуточную явку

Второй тур парламентских выборов во Франции проходит на фоне рекордной промежуточной явки. По состоянию на 13:00 (по Киеву) проголосовали 26,63% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Сообщается, что промежуточная явка уже превысила показатели первого тура, который прошел неделей ранее, на 0,73%. И на 7,64% выше, чем во втором туре в 2022 году.

Также сообщается, что сегодня особенно высокая явка в округах Буш-дю-Рон - 34,59%, Коррез - 33,88% и Канталь - 33,48%. Самая низкая явка в округах Сен-Дени - 12,77%, Валь-де-Марн - 17,07% и О-де-Сен - 18,72%.

Главное о выборах во Франции

Сегодня проходит второй тур выборов в парламент. Многие эксперты прогнозируют, что впервые может победить ультраправая партия "Национальное объединение" (RN).

Особенность выборов в том, что они проходят по мажоритарной системе в два тура. Поэтому, как правило, результаты предвыборных опросов могут не совпадать с итоговыми.

После первого тура формальный лидер RN Марин Ле Пен заявила, что ее партия сможет получить абсолютное большинство. Последние опросы показывают, что ультраправые вряд ли достигнут результата в 289 мест.

На это, в частности, повлияло то, что между центристами действующего президента Эммануэля Макрона и левыми было заключено более 200 тактических соглашений, чтобы обойти националистов.

Экзит-полы обнародуют после 20:00.

Первый тур завершился с таким результатом:

"Национальное объединение" (RN) и его союзники - 33,14% (255-295 потенциальных мест)

"Народный фронт" (NFP) - 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест)

пропрезидентский блок (ENS) - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест)

"Республиканцы"/UDI/ Левые - 10,74% (от 35 до 45 потенциальных мест)

Напомним, ранее Макрон призывал к "широкой сплоченности" против ультраправых во втором туре выборов.

Сообщалось, что после соглашений между левыми и центристами представители политической силы Ле Пен потеряли позиции.