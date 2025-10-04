На виборах у Чехії порахували майже всі голоси: чи перемагає "чеський Трамп"

За даними сервісу, станом на 18:57 підраховано 97,13% голосів, а явка становила 68,78%. Згідно з нинішніми результатами, до нового парламенту увійдуть 6 партій.

Лідером у цьому списку є рух ANO - політсила чеського олігарха та експрем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні.

Слідом за нею йде коаліція партій SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали.

Отже, станом на 18:57 результати такі:

у партії ANO - 35,15% (82 мандати);

SPOLU отримує - 22,90% (51 мандат);

STAN має - 11,08% (22 мандати);

партія Pirati отримала - 7,89% (16 мандатів);

SPD має - 7,89% (16 мандатів);

у Motoriste - 6,82% (13 мандатів).

Зазначимо, що за нинішніми розкладами партія Бабіша перемагає і стане найбільшою в парламенті. Однак для більшості необхідно набрати 101 мандат.

З урахуванням нинішньої ситуації, у ANO не буде стільки людей, і цього не буде навіть з урахуванням очевидної партії-союзника SPD.

Загалом до парламенту обирають 200 депутатів, і зараз ANO і SPD сукупно можуть мати 98 мандатів.