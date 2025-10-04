На выборах в Чехии посчитали почти все голоса: побеждает ли "чешский Трамп"

В пятницу и субботу (3-4 октября) в Чехии состоялись парламентские выборы. На сейчас уже подсчитаны почти все голоса и известно, какие партии войдут в новый парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал CT24.
По данным сервиса, по состоянию на 18:57 подсчитано 97,13% голосов, а явка составила 68,78%. Согласно нынешним результатам, в новый парламент войдут 6 партий.
Лидером в этом списке является движение ANO - политсила чешского олигарха и экс-премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине.
Следом за ней коалиция идет коалиция партий SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы.
Итак, по состоянию на 18:57 результаты таковы:
Отметим, что по нынешним раскладам партия Бабиша побеждает и станет самой крупной в парламенте. Однако для большинства необходимо набрать 101 мандат.
С учетом нынешней ситуации, у ANO не будет столько человек, и этого не будет даже с учетом очевидной партией-союзником SPD.
Всего в парламент избирают 200 депутатов, и сейчас ANO и SPD совокупно могут иметь 98 мандатов.
Напомним, что бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, который является лидером ANO, называют "чешским Трампом".
В частности, он обещал радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи Украине. Говорит, что открыт для альянсов с партиями, которые выступают против дальнейшей помощи нашей стране.
Известно, что он хочет положить конец "чешской инициативе" по поставкам артиллерийских снарядов для ВСУ, которую финансирует Запад.
Также некоторые эксперты говорят, что при Бабише разворота Праги на восток не будет, однако не исключено восстановление испорченных отношений с Россией.
Кроме того, ряд западных аналитиков считают, что он может стать третьим "антиевропецским агитатором" в Европе, вместе с Венгрией и Словакией, что может повлиять на поддержку Украины со стороны ЕС.
Ранее РБК-Украина сообщало, какой может быть будущая коалиция в чешском парламенте и чего ждать от этих выборов. Подробный разбор - читайте в нашем материале.