Деталі справи

Зазначається, що гроші родини загиблих воїнів отримували в якості грошової допомоги від держави. Мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні.

У разі відмови віддати частку грошової допомоги - рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.

Згідно з даними розслідування, рекетир вимагав майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

Затримання

Злочинця було затримано "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тисяч гривень.

"За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників", - пише пресслужба.

Після отримання необхідної інформації, рекетир телефонував родичам загиблих воїнів з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток".

Під час обшуків було вилучено:

мобільні телефони, які злочинець використовував у злочинній діяльності;

дві бойові гранати.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КК України рекетиру загрожує до 12 років тюрми.

Фото: "Вибивав" гроші з родин загиблих військових. В Черкасах затримали рекетира (t.me/SBUkr)