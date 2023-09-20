Детали дела

Отмечается, что деньги семьи погибших воинов получали в качестве денежной помощи от государства. Речь идет о единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели защитника на войне.

В случае отказа отдать часть денежной помощи - рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.

Согласно данным расследования, рэкетир требовал почти 800 тысяч гривен от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком.

Задержание

Преступник был задержан "на горячем" во время передачи ему части "дани" в размере 200 тысяч гривен.

"По данным следствия, задержанным является местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников", - пишет пресс-служба.

После получения необходимой информации, рэкетир звонил родственникам погибших воинов с анонимных номеров и требовал "свой процент".

Во время обысков были изъяты:

мобильные телефоны, которые преступник использовал в преступной деятельности;

две боевые гранаты.

Согласно ч. 4 ст. 189 УК Украины рэкетиру грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: "Выбивал" деньги из семей погибших военных. В Черкассах задержали рэкетира (t.me/SBUkr)