В Черкассах задержан рэкетир, который "выбивал" деньги из семей погибших украинских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Детали дела
Отмечается, что деньги семьи погибших воинов получали в качестве денежной помощи от государства. Речь идет о единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели защитника на войне.
В случае отказа отдать часть денежной помощи - рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.
Согласно данным расследования, рэкетир требовал почти 800 тысяч гривен от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком.
Задержание
Преступник был задержан "на горячем" во время передачи ему части "дани" в размере 200 тысяч гривен.
"По данным следствия, задержанным является местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников", - пишет пресс-служба.
После получения необходимой информации, рэкетир звонил родственникам погибших воинов с анонимных номеров и требовал "свой процент".
Во время обысков были изъяты:
Согласно ч. 4 ст. 189 УК Украины рэкетиру грозит до 12 лет тюрьмы.
Фото: "Выбивал" деньги из семей погибших военных. В Черкассах задержали рэкетира (t.me/SBUkr)
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