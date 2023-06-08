Вибивали з ув'язнених кошти. ДБР затримало екс-керівників колонії Бердянська

Слідчі затримали колишніх начальника та першого заступника держустанови "Бердянська виправна колонія (№ 77)", які жорстокими катуваннями вибивали з ув’язнених гроші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як з'ясували слідчі, жертвами затриманих були майже всі, хто потрапляв до колонії. Вдалось зібрати документальні свідчення про знущання з понад 30 потерпілих.

Коли засуджені прибували до в'язниці, то проходили жорстку процедуру приймання. Їх катували, зчиняли фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Після цього засуджений потрапляв до рук інших засуджених, які співпрацювали з адміністрацією установи.

Протягом перших 14 днів перебування у дільниці карантину та розподілу щоденно застосовувалися такі катування як:

удари палицею по стопах, внаслідок чого ходіння ставало болісним;

удари кулаком в область хребців шиї, від яких потерпіла особа на мить втрачала координацію або свідомість (так звана "черепаха");

викручування рук за спиною, що супроводжувалося ускладненим процесом дихання (так звана "ластівка" або "заплив");

побиття палицею по сідничній області та відбивання фаланги пальців рук;

занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою, зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час;

довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин,

присідання понад 500 і більше раз;

безпідставне миття підлоги протягом цілого світлового дня та інші.

У перерві між катуванням потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на картку від однієї до 100 тисяч гривень, в залежності від матеріального становища родичів.

У випадку. якщо людина не погоджувалась, катування продовжувались поки ув'язнений не зламається. Не витримуючи щоденних катувань, потерпілі та їх рідні виконували вимогу катів.

"Після початку розслідування керівники установи звільнилися і перебрались до Харкова та Дніпра. Заступник навіть отримав посаду у міжрегіональному управлінні Департаменту з питань виконання покарань і навідувався до Бердянської колонії з перевірками щодо дотримання прав засуджених", - розповіли у ДБР.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру всім російським сенаторам, які підтримали незаконну анексію окупованих регіонів України.

Також суд виніс вирок депутату з Криму, який підтримав окупацію півострова. Він отримав 12 років ув'язнення.