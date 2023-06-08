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Выбивали из заключенных деньги. ГБР задержало экс-руководителей колонии Бердянска

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Четверг 08 июня 2023 16:28
Выбивали из заключенных деньги. ГБР задержало экс-руководителей колонии Бердянска Фото: ГБР задержали экс-руководителей колонии Бердянска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи задержали бывших начальника и первого заместителя госучреждения "Бердянская исправительная колония (№ 77)", которые жестокими пытками выбивали из заключенных деньги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как выяснили следователи, жертвами задержанных были почти все попадавшие в колонию. Удалось собрать документальные свидетельства об издевательствах более 30 потерпевших.

Когда осужденные прибывали в тюрьму, проходили жесткую процедуру приема. Их пытали, подвергали физическому и психологическому давлению, основной целью которых было сломать волю человека и заставить безоговорочно выполнять любые указания.

Между пытками потерпевшим предлагалось позвонить по телефону своим родным и попросить сбросить на карточку от одной до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

В случае, если человек не соглашался, пытки продолжались, пока заключенный не сломается. Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные выполняли требование палачей.

"После начала расследования руководители учреждения уволились и перебрались в Харьков и Днепр. Заместитель даже получил должность в межрегиональном управлении Департамента по вопросам исполнения наказаний и посещал Бердянскую колонию с проверками по соблюдению прав осужденных", - рассказали в ГБР.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам, поддержавшим незаконную аннексию оккупированных регионов Украины.

Также суд вынес приговор депутату из Крыма, поддержавшему оккупацию полуострова. Он получил 12 лет заключения.

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Бердянск ГБР
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