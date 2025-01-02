Вибиті всі вікна: як виглядає Будинок письменників у Києві після російського удару (фото)

У Києві внаслідок атаки безпілотниками 1 січня постраждав Будинок письменників. У будівлі пошкоджений фасад, деякі кабінети, а також вибиті майже всі вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну спілку письменників України (НСПУ).

У НСПУ зазначають, що, на щастя, ніхто не постраждав, однак будівля має серйозні пошкодження. Також показали фото, на яких видно масштаби пошкоджень.

Будівля Національної спілки письменників України

НСПУ знаходиться у Києві на вулиці Банкова, 2. Будівля також відома, як маєток Лібермана

Будівля на вулиці Банковій має історію, що бере початок у 1879 році. Спочатку її спорудив архітектор Володимир Ніколаєв на замовлення генерал-ад'ютанта Федора Трепова, створивши праве крило.

Через два десятиліття новий власник, цукрозаводчик Сімха Ліберман, залучив того ж архітектора для розширення будівлі. Тоді з'явилися центральна частина та ліве крило, спроєктовані в гармонії з уже існуючою частиною. Маєток слугував не лише житлом: у ньому розташовувалися офіси, зали для прийому гостей і окрема квартира для родини доньки Лібермана.

Особливостями будівлі були багатий декор із ліпниною, мармурові підвіконня та сходи, венеціанські дзеркала й понад 20 груб

Після 1917−1919 років маєток перейшов у власність держави. У різні періоди тут знаходилися Рада народних комісарів УРСР, дитяча консультація Охматдиту, а з 1953 року – Національна спілка письменників України.