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Выбиты все окна: как выглядит Дом писателей в Киеве после российского удара (фото)

Четверг 02 января 2025 15:26
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Выбиты все окна: как выглядит Дом писателей в Киеве после российского удара (фото) Фото: Поврежденное здание НСПУ (nspu.com.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве в результате атаки беспилотниками 1 января пострадал Дом писателей. В здании поврежден фасад, некоторые кабинеты, а также выбиты почти все окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный союз писателей Украины (НСПУ).

В НСПУ отмечают, что, к счастью, никто не пострадал, однако здание имеет серьезные повреждения. Также показали фото, на которых видны масштабы повреждений.

Здание Национального союза писателей Украины

НСПУ находится в Киеве на улице Банковая, 2. Здание также известно, как имение Либермана

Здание на улице Банковой имеет историю, берущую начало в 1879 году. Сначала его построил архитектор Владимир Николаев по заказу генерал-адъютанта Федора Трепова, создав правое крыло.

Через два десятилетия новый владелец, сахарозаводчик Симха Либерман, привлек того же архитектора для расширения здания. Тогда появились центральная часть и левое крыло, спроектированные в гармонии с уже существующей частью. Имение служило не только жильем: в нем располагались офисы, залы для приема гостей и отдельная квартира для семьи дочери Либермана.

Особенностями здания были богатый декор с лепниной, мраморные подоконники и лестницы, венецианские зеркала и более 20 печей

После 1917-1919 годов имение перешло в собственность государства. В разные периоды здесь находились Совет народных комиссаров УССР, детская консультация Охматдета, а с 1953 года - Национальный союз писателей Украины.

Атака РФ на Киев 1 января

РБК-Украина ранее писало, что в ночь на 1 января российские войска совершили атаку на Киев с помощью дронов. В результате ударов в Печерском районе произошли пожары, в частности пострадала крыша одного из корпусов Национального банка Украины.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей женщине, однако позже количество травмированных в столице возросло до семи человек. Среди них две беременные женщины. Также под завалами на Печерске были обнаружены тела двух погибших.

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