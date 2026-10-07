Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)

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В результате массированной ночной атаки 7 октября в Кременчуге повреждена целая группа многоэтажек и частные дома. Это одни из самых масштабных разрушений жилья в городе с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Россия била по городу комбинированно, ракетами и дронами. В поврежденных домах выбиты окна, изуродованы фасады и конструктивные элементы зданий. Пострадали и автомобили жителей. Фото: последствия атаки на Кременчуг, 7 октября (t.me/vitalii_maletskyi) Медики помогают всем, кто в этом нуждается. На местах работают городские и коммунальные службы: фиксируют повреждения, помогают людям и ликвидируют последствия удара. "Помощь получит каждый, кто в ней нуждается", - заверил Малецкий.