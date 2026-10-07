ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)

07:57 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото) Фото: последствия российской атаки на Кременчуг (t.me/vitalii_maletskyi)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате массированной ночной атаки 7 октября в Кременчуге повреждена целая группа многоэтажек и частные дома. Это одни из самых масштабных разрушений жилья в городе с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Россия била по городу комбинированно, ракетами и дронами.

В поврежденных домах выбиты окна, изуродованы фасады и конструктивные элементы зданий. Пострадали и автомобили жителей.

Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)

Фото: последствия атаки на Кременчуг, 7 октября (t.me/vitalii_maletskyi)

Медики помогают всем, кто в этом нуждается. На местах работают городские и коммунальные службы: фиксируют повреждения, помогают людям и ликвидируют последствия удара.

"Помощь получит каждый, кто в ней нуждается", - заверил Малецкий.

Удар по Кременчугу стал частью массированной атаки на Украину в ночь на 7 октября. В Полтавской ОВА сообщали, что ракеты попали в жилой район и одно из предприятий в Кременчугском районе.

Под обстрелом оказались также Киев, где погибли два человека, Днепр, Запорожье, Кировоградщина и Черниговщина.

О подготовке удара предупреждали накануне: Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на данные разведки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Полтавская область Кременчуг Война в Украине
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья