Вибираємо тип кузова автомобіля: як купити те, що треба

Люди, які в автомобільних концернах відповідають за збут, і справді великі профі – разом з дизайнерами вони вміють зробити привабливим будь-який тип кузова. В результаті споживач часто помиляється: купує те, що йому сподобалося зовні, а потім з’ясовується, що потрібних функцій машина не виконує. Тому що або затісна, або не поміщається в дворі, або має замалий кліренс і чіпляється порогами за дорогу. Спробуємо застерегти вас від помилкового вибору.

Хетчбек

Це все ще найбільш поширений кузов на шляхах нашої країни. В межах сімейства однієї моделі він найкоротший за рахунок підрізаного ззаду багажника. Але за необхідності транспортувати щось громіздке хетчбек допускає складання заднього сидіння, відтак задня частина салону об’єднується з багажником і перетворюється на один збільшений вантажний відсік. В хетчбека може бути чотири або дві пасажирські двері, відповідно, рахуючи разом з лядою багажника, їх називають п’яти- або тридверними. Погано те, що в вихідному положенні, коли в машині їде повний комплект пасажирів, багажник відносно невеликий.

Універсал

Від усіх інших відрізняється більшою довжиною і більшим об’ємом багажника в усіх конфігураціях заднього сидіння. Мінуси – гірший комфорт, бо підвіска більш жорстка і кліматична установка довше встановлює бажану температуру. Останнім часом завдяки імпорту вживаних машин з Європи легкових автівок з кузовом універсал в Україні значно побільшало.

Седан

В багатьох сенсах класичний тип, важливих переваг у нього дві – він найбільш представницький і найбільш комфортний. Адже його багажник надійно відокремлений від салону, підвіска м’яка, шумоізоляція найкраща з усіх побратимів по сімейству. Багажник зазвичай більший за хетчбеківський, а то й за універсалівський. За габаритами седан або такий як універсал, або трохи менше. Мінус у тому, що додатково збільшити багажника за рахунок складання заднього сидіння можна не на всіх моделях, та й проріз на його місці не можна порівняти з простором хетча чи універсала.

Вагони

Компактвени і мікровени (не плутати з більш масштабними мінівенами), побудовані на базі тих же хетчбеків чи седанів, з максимальною користю використовують площу, яку машина займає на дорозі. Під одним дахом вена помістився і пасажирський салон, і багажник, і (частково чи повністю) моторний відсік – з більшою висотою стелі на додачу. Остання обставина робить прохід в машину і посадку в кріслах зручніше, і часто перетворює вен на таку собі домівку на колесах. В деяких компакт- та мінівенах конструкторам вдається знайти місце для третього ряду сидінь. З мінусів – більший паливний апетит, гірші динамічні показники, сумнівні представницькі якості.

Пікап

В Україні цей кузов найчастіше використовується не за призначенням. Брудні і габаритні вантажі на його платформі не возять, натомість пікапи обирають як дешевшу заміну потужному позашляховику – оскільки з усіх пікапів у нас шанують машини з трансмісією 4х4 на шасі тих самих позашляховиків. Мінус зрозумілий: сумку, валізу чи банальний пакет з продуктами доведеться класти поряд з собою на сидіння, адже вантажна платформа для такого ніжного багажу не призначена – навіть якщо власник розщедрився і придбав на вантажну платформу пластикову кришку. Можна встановити фірмовий кунг (канопі), але він коштує як невеличкий вживаний хетчбек.

Купе та кабріолети

Про практичність таких машин говорити якось не прийнято. Проте, навіть звичайне перевезення пасажирів і, даруйте за егоїзм, самого себе в таких автівках пов’язане з певними складнощами. В кабріолеті влітку надто спекотно, в дощ буває мокро, а вночі – страшно, бо його м’який дах можуть порізати зловмисники у бажанні знайти в бардачку щось цікаве. Деякі спорткупе для посадки за кермо (а частіше – для виходу назовні) вимагають особливої гнучкості тіла, багажника у деяких практично немає, а оглядовість в певних секторах викликає асоціації з триплексами бронетехніки. Також машини подібних класів зазвичай позиціонуються як спортивні і відповідно мають малий кліренс, низькопрофільні шини, жорстку підвіску та інші ознаки непридатності до великої частини українських шляхів.

Коротко

Багато хто з нас обирає машину, керуючись емоціями, а не раціоналізмом. І в тому немає нічого поганого – головне, зрозуміти це ще до відвідання каси автосалону, і бути готовим зіштовхнутись після покупки з деякими мінусами.