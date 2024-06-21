Выбираем тип кузова автомобиля: как купить то, что нужно

Люди, которые в автомобильных концернах отвечают за сбыт, действительно большие профи – вместе с дизайнерами они умеют сделать привлекательным любой тип кузова. В результате потребитель часто ошибается: покупает то, что ему понравилось снаружи, а затем выясняется, что нужные функции машина не выполняет. Потому что либо тесная, либо не помещается во дворе, либо имеет маленький клиренс и цепляется порогами за дорогу. Попробуем обезопасить вас от ошибочного выбора.

Хэтчбек

Это все еще более распространенный кузов на путях нашей страны. В пределах семейства одной модели он самый короткий за счет подрезанного сзади багажника. Но при необходимости транспортировать что-то громоздкое хэтчбек допускает складывание заднего сиденья, поэтому задняя часть салона объединяется с багажником и превращается в один увеличенный грузовой отсек. У хэтчбека может быть четыре или две пассажирские двери, соответственно, считая вместе с лядой багажника, их называют пяти- или трехдверными. Плохо то, что в исходном положении, когда в машине едет полный комплект пассажиров, багажник относительно невелик.

Универсал

От всех остальных отличается большей длиной и большим объемом багажника во всех конфигурациях заднего сиденья. Минусы – худший комфорт, потому что подвеска более жесткая и климатическая установка подольше устанавливает желаемую температуру. В последнее время благодаря импорту подержанных машин из Европы легковых автомобилей с кузовом универсал в Украину значительно увеличилось.

Седан

Во многих смыслах классический тип, важных преимуществ у него два – он наиболее представительный и комфортный. Ведь его багажник надежно отделен от салона, мягкая подвеска, шумоизоляция лучшая из всех собратьев по семейству. Багажник обычно больше хэтчбековского, а то и универсаловского. По габаритам седан либо такой как универсал, либо поменьше. Минус в том, что дополнительно увеличить багажник за счет складывания заднего сиденья можно не на всех моделях, да и прорезь на его месте не сравнима с пространством хэтча или универсала.

Вагоны

Компактвены и микровены (не путать с более масштабными минивэнами), построенные на базе тех же хэтчбеков или седанов, с максимальной пользой используют площадь, которую машина занимает на дороге. Под одной крышей вена поместился и пассажирский салон, и багажник, и (частично или полностью) моторный отсек – с большей высотой потолка в придачу. Последнее обстоятельство делает проход в машину и посадку в креслах удобнее, и часто превращает вен в некий дом на колесах. В некоторых компакт- и минивэнах конструкторам удается найти место для третьего ряда сидений. Из минусов – больше топливный аппетит, худшие динамические показатели, сомнительные представительские качества.

Пикап

В Украине этот кузов чаще всего используется не по назначению. Грязные и габаритные грузы на его платформе не возят, а пикапы выбирают как дешевую замену мощному внедорожнику – поскольку из всех пикапов у нас уважают машины с трансмиссией 4х4 на шасси тех же внедорожников. Минус понятен: сумку, чемодан или банальный пакет с продуктами придется класть рядом с собой на сиденье, ведь грузовая платформа для такого нежного багажа не предназначена – даже если владелец раскошелился и приобрел на грузовую платформу пластиковую крышку. Можно установить фирменный кунг (канопи), но он стоит как небольшой б/у хэтчбек.

Купе и кабриолеты

О практичности таких машин говорить как-то не принято. Однако, даже обычная перевозка пассажиров и, извините за эгоизм, самого себя в таких автомобилях связана с определенными сложностями. В кабриолете летом слишком жарко, в дождь бывает мокро, а ночью – страшно, потому что его мягкую крышу могут порезать злоумышленники в желании найти в бардачке что-нибудь интересное. Некоторые спорткупе для посадки за руль (а чаще для выхода наружу) требуют особой гибкости тела, багажника у некоторых практически нет, а обзорность в определенных секторах вызывает ассоциации с триплексами бронетехники. Также машины подобных классов обычно позиционируются как спортивные и, соответственно, имеют малый клиренс, низкопрофильные шины, жесткую подвеску и другие признаки непригодности к большой части украинских путей.

Кратко

Многие из нас выбирают машину, руководствуясь эмоциями, а не рационализмом. И в том нет ничего плохого – главное, понять это еще до посещения кассы автосалона и быть готовым столкнуться после покупки с некоторыми минусами.