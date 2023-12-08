Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року

На фоні зрозумілих проблем з продажами нових автомобілів у 2023 році асортимент машин з таким типом кузова найширший. І хоча у переліку наявних моделей сьогодні немає багатьох з колишніх бестселерів, обрати є з чого. Розглянемо найцікавіші на наш погляд варіанти, але сперш нагадаємо, чим хетч кращий за інші кузови.

Головні видові ознаки хетчбека – об’єднаний з багажником салон і кришка багажника у вигляді дверей зі склом. Від схожого ліфтбека відрізняється короткою кормою – звис кузова позаду задніх коліс у хетчбека найкоротший з усіх кузовів. Ще один схожий тип – універсал теж довгий і обов’язково має вертикальні, а не похилі двері багажника. Так само як в усіх згаданих тут кузовах, за рахунок складеного в той чи інший спосіб заднього сидіння багажник хетчбека можна збільшити у кілька разів. Щоб при цьому ззаду таки могли сісти один-два пасажири, сидіння найчастіше складається по частинах.

До характерних плюсів хетчбека слід віднести найнижчу серед усіх пасажирських кузовів ціну, компактність і поширеність кузовних деталей на випадок ремонту. Як правило, саме хетчбеки мають найширшу гаму силових агрегатів для вибору – від економічних малого робочого об’єму для “бабусямобілів” до потужних агрегатів “гарячих” комплектацій (як правило, тридверних).

“Персональний” мінус хетчів – невеликий у вихідному стані багажник; решта недоліків спільні в усіх машин, що мають єдиний пасажирсько-багажний простір: шуми та пахощі з багажника, тривалий прогрів салону взимку та таке ж повільне охолодження влітку.

Volkswagen Golf

Від 1 076 113 грн.

Найвідоміший хетчбек усіх часів і народів у своїй восьмій генерації пропонує українським автомобілістам дуже важливу річ – повноцінний чотициліндровий двигун 1,6 MPI (110 к.с). Подібних повнолітражних агрегатів в наш час все менше, в той час як багато хто з власників побоюються малолітражних турбомоторів з когорти даунсайзингу. Звісно, у моторній лінійці є дещо і для шанувальників новітніх технологій та активного драйву, аж до 2.0 TSI на 245 к.с. А ось дизельних двигунів на “офіційних” “Гольфах” для нас не передбачено. Серед варіантів трансмісій є класичні “автомати” з гідромуфтами і роботизовані DSG, натомість “механіка” доступна лише з турбомотором 1.4 TSI. Те, що сподобається не всім – у цього Golf мінімальна кількість фізичних кнопок та регуляторів на торпедо.

Citroen C4

Від 856 800 грн.

Не зовсім звичайний автомобіль, який сам виробник називає кросс-хетчбек: в нього є дещо від позашляховика-кросовера, а саме – збільшений до 21 см дорожній просвіт. Всі двигуни з турбінами, це невеличкі 1,2-літрові 3-циліндрові двигунці на 100 та 130 к.с. та більш звичний 4-циліндровый 1,5-літровий дизель з тими самими 130-ма конячками. Останній доступний лише у парі з японським гідромеханічним 8-ступінчастим “автоматом”. Крім того, є комплектація С4 з суто електричним приводом. Між іншим, у 2022-му Citroen C4 отримав титул “Автомобіль року в Україні”.

Opel Astra

Від 969 900 грн.

Одна з найстаріших європейських марок пропонує німецьку якість за відносно невелику ціну. Класичний хетчбек має відразу кілька особливих зовнішніх рис, заради яких варто придивитися до нього уважніше. Але в нашому випадку він цікавий ще однією обставиною: під його капотом – ті самі два турбодвигуни (1,2 бензин і 1,5 дизель), що й у вищенаведеного Citroen C4. Тобто маємо цікаву нагоду обрати не машину з різними двигунами, а один той самий двигун з різними машинами. Між іншим, в “Опеля” теж зберігся щедрий комплект механічних кнопок на торпедо, тож звертатися до меню на сенсорному екрані доведеться не так часто, як в деяких конкурентів.

Hyundai i30

Від 719 600 грн.

Певно, це найбільш консервативний автомобіль у нашій добірці, але консервативний він у хорошому розумінні. Двигун один –1,5-літровий бензиновий агрегат (110 к.с.), але трансмісій дві – чиста “механіка” та “автомат”, обидві 6-ступінчасті. Зазначимо, що мотор новий (за мірками “Хюндая”), але всупереч моді, побавлений турбонадуву. Така жадана багатьма споживачами “стара школа” відчувається і в дизайні, і в оформленні інтер’єру, і даруйте, у великій кількості кнопок на торпедо. Проте, з електронним начинням все навпаки – i30 має величезний набір систем пасивної та активної безпеки. Від багатьох однокласників цей “Хюндай” відрізняє ходова частина, налагоджена більше на комфортний рух, ніж на активну їзду.

Kia Ceed

Від 756 000 грн.

Один з найбільш просторих всередині хетчбеків С-класу. Експерти з тестування автомобілів відзначають, що Kia Ceed у третьому поколінні конструктори намагалися зробити приємним для активних драйверів, і великою мірою в них це вийшло. Щоправда, в Україні доступний лише один “офіційний” двигун – 1,6-літровий атмосферник потужністю 128 к.с. До того ж він агрегатується лише з класичним гідромеханічним автоматом, тож задоволення у “Сіді” більше дає кермування, аніж прискорення. Нарешті, вражає гарантія на цього “корейця” – аж 7 років…

Якщо коротко

Про яку б марку та модель ми не говорили, версія хетчбек буде золотою серединою – і з точки зору ціни, і з точки зору функціоналу, і з точки зору комплектацій. Та й вибір в українському В- та С-сегментах серед хетчбеків буде найширшим. Тому якщо у вас немає якихось особливих запитів щодо можливостей вашої майбутньої машини, сміливо звертайтесь до цієї категорії – не пошкодуєте.



