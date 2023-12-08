Выбираем семейный автомобиль: ТОП-5 лучших новых хэтчбеков 2023 года

Несмотря на то, что универсалом официально называют другой тип кузова, наиболее универсальным автомобилем для типичной семьи будет именно хэтчбек. Выбор таких машин в украинских автосалонах очень широк, но какой подойдет именно вам?

На фоне понятных проблем с продажами новых автомобилей в 2023 году ассортимент машин с таким типом кузова самый широкий. И хотя в перечне существующих моделей сегодня нет многих из бывших бестселлеров, выбрать есть из чего. Рассмотрим самые интересные на наш взгляд варианты, но сначала напомним, чем хэтч лучше других кузовов.

Главные видовые признаки хэтчбека – объединенный с багажником салон и крышка багажника в виде двери со стеклом. От похожего лифтбека отличается короткой кормой – свес кузова позади задних колес у хэтчбека – самый короткий среди всех кузовов. Еще один похожий тип, универсал, тоже длинный и обязательно имеет вертикальную, а не наклонную дверь багажника. Так же как во всех упомянутых здесь кузовах, за счет сложенного тем или иным способом заднего сиденья багажник хэтчбека можно увеличить в несколько раз. Чтобы при этом сзади все-таки могли сесть один-два пассажира, сиденье чаще всего складывается по частям.

К характерным достоинствам хэтчбека следует отнести самую низкую среди всех пассажирских кузовов цену, компактность и распространенность кузовных деталей на случай ремонта. Как правило, именно хэтчбеки имеют самую широкую гамму силовых агрегатов для выбора – от экономичных малого рабочего объема для "бабушкамобилей" до мощных агрегатов "горячих" комплектаций (как правило, трехдверных).

"Персональный" минус хэтчей – небольшой в исходном состоянии багажник; остальные недостатки общие у всех машин, имеющих единое пассажирско-багажное пространство: шумы и запахи из багажника, долгий прогрев салона зимой и такое же неспешное охлаждение летом.

Volkswagen Golf

От 1 076 113 грн.

Самый известный хэтчбек всех времен и народов в своей восьмой генерации предлагает украинским автомобилистам очень важную вещь – полноценный четырехцилиндровый двигатель 1,6 MPI (110 л.с). Подобных полнолитражных агрегатов в наше время все меньше, в то время как многие владельцы опасаются малолитражных турбомоторов из когорты даунсайзинга. Конечно, в моторной линейке есть кое-что и для поклонников новейших технологий и активного драйва, вплоть до 2.0 TSI на 245 л.с. А вот дизельных двигателей на “официальных” "Гольфах" для нас не предусмотрено. Среди вариантов трансмиссий есть классические "автоматы" с гидромуфтами и роботизированные DSG, а "механика" доступна только с турбомотором 1.4 TSI. То, что понравится не всем – минимальное количество на торпедо физических кнопок и регуляторов.

Citroen C4

От 856 800 грн.

Не совсем обычный автомобиль, который сам производитель называет кросс-хэтчбек: у него есть кое-что от внедорожника-кроссовера, а именно – увеличенный до 21 см дорожный просвет. Все двигатели с турбинами, это небольшие 1,2-литровые 3-цилиндровые моторы на 100 и 130 л.с. и более привычный 1,5-литровый дизель с четырьмя цилиндрами и теми же 130-ю лошадками. Последний доступен только в паре с японским гидромеханическим 8-ступенчатым "автоматом". Кроме того, имеется комплектация С4 с чисто электрическим приводом. Между прочим, в 2022 году Citroen C4 получил титул "Автомобиль года в Украине".

Opel Astra

От 969 900 грн.

Одна из старейших европейских марок предлагает немецкое качество за относительно небольшую цену. Классический хэтчбек имеет сразу несколько характерных внешних черт, ради которых следует присмотреться к нему внимательнее. Но в нашем случае он интересен еще одним обстоятельством: под его капотом – те же два турбодвигателя (1,2 бензин и 1,5 дизель), что и у вышеприведенного Citroen C4. То есть имеем интересную возможность выбирать не машину с разными двигателями, а один тот же двигатель с разными машинами. Между прочим, у "Опеля" тоже сохранился щедрый комплект механических кнопок на торпедо, так что обращаться к меню на сенсорном экране придется не так часто, как у некоторых конкурентов.

Hyundai i30

От 719 600 грн.

Наверное, это самый консервативный автомобиль в нашей подборке, но консервативный он в хорошем понимании. Двигатель один –1,5-литровый бензиновый агрегат (110 л.с.), но трансмиссий две – чистая "механика" и "автомат", обе 6-ступенчатые. Отметим, что мотор новый (по меркам Хюндая), но вопреки моде, лишен турбонаддува. Такая вожделенная многими потребителями "старая школа" чувствуется и в дизайне, и в оформлении интерьера, и извините, снова-таки в большом количестве кнопок на торпедо. Однако, с электронной начинкой наоборот, все очень прогрессивно – i30 имеет огромный набор систем пассивной и активной безопасности. От многих одноклассников этот Хюндай отличает ходовая часть, настроенная больше на комфортное движение, чем на активную езду.

Kia Ceed

От 756 000 грн.

Один из самых просторных внутри хэтчбеков С-класса. Эксперты по тестированию автомобилей отмечают, что Kia Ceed в третьем поколении конструкторы пытались сделать приятным для активных драйверов, и во многом это получилось. Правда, в Украине доступен только один "официальный" двигатель – 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 128 л.с. К тому же он агрегатируется только с классическим гидромеханическим автоматом, так что удовольствие в "Сиде" больше дает управление, а не ускорение. Наконец, поражает гарантия на этого "корейца" – 7 лет.

Если коротко

О какой бы марке и модели мы ни говорили, версия хэтчбек будет для клиента С-класса золотой серединой – и с точки зрения цены, и с точки зрения функционала, и с точки зрения комплектаций. Да и выбор в украинском В- и С-сегментах среди хэтчбеков будет самым широким. Поэтому если у вас нет каких-либо особых запросов о возможностях вашей будущей машины, смело обращайтесь к этой категории – не пожалеете.