Вибираємо найкращі автомобільні шини для теплого сезону: літні чи всесезонні

Попри все, що говорять скептично налаштовані інженери про компромісні варіанти, всесезонні шини – добра можливість заощадити кошти, час і місце на балконі. Але все це буде реальним лише за дотримання деяких умов. Про які ми зараз і поговоримо, згадавши попередньо, чим відрізняються між собою "літо" і "всесезонка".

Чому придумали літні і зимові шини

Дві пори року, зима і літо для автомобільних шин відрізняються в першу чергу температурою і дорожнім покриттям. Відповідно, це низька температура, яка робить шини твердими і непридатними для зчеплення з асфальтом, а ще – сніг, крига та снігова каша, які служать мастилом між протектором і асфальтом.

У цих напрямках і розвивається конструкторська думка творців зимових шин: їхній протектор роблять м’якішим, щедро присмачуючи силікою, яка не твердішає на морозі. А малюнок прикрашають дрібною нарізкою, щоб краї численних щілин (ламелей) протискували шар вологи і чіплялися в такий спосіб за більш тверду поверхню.

Але влітку ці особливості зимових шин заважають. Надто м’який протектор на гарячому асфальті виходить слизьким і недовговічним, а дрібно нарізані шашки малюнка хиляться при маневруванні, внаслідок чого машина керується нечітко. На додачу велика кількість широких доріжок на протекторі, якими взимку з-під шини відводиться в сторони волога і снігова каша, зменшує корисну площу плями контакту – а це важливо для літа з його високими середніми швидкостями руху, ймовірними енергійними маневрами і частими гальмуваннями.

Що таке всесезонні шини

Не так давно, менше одного покоління водіїв тому, всі шини були всесезонними (хоча цей термін ще й не вживався). Тобто вони поєднували якості зимових і літніх покришок. Цей базовий досвід використовується виробниками шин і в наш час, адже у світі є регіони і цілі країни (наприклад, США), де і сьогодні їздять здебільшого на "всесезонці". Але зрозуміло, що нинішні всесезонні моделі зроблені на якісно іншому рівні, з використанням сучасних матеріалів.

В наш час всесезонні моделі присутні в каталогах багатьох провідних виробників-шинників. При їх виготовленні використовують складні синтетичні суміші, завдяки яким покришки добре тримаються за гарячий асфальт. Але зберігають при тому достатню ступінь еластичності, щоб не "дубіти" на легкому морозі і більш-менш ефективно чіплятись за холодне покриття.

На протекторі сучасних "всесезонок" є елементи для кожної пори року. Тут і стійкі великі шашки для доброї керованості при швидкісному маневруванні влітку, і прорізі-ламелі для криги і укатаного снігу, і трохи широких канавок для відведення мокрого снігу, і розвинена плечова зона для впевненого руху у слизькій колії.

Як відрізнити всесезонні шини

Більш-менш досвідчений автомобіліст може відрізнити всесезонні шини від інших за малюнком протектора, точніше, поєднанням елементів “зими” і “літа”. Наприклад, обов’язково будуть ламелі, але їх буде менше, ніж на суто зимовій моделі. І по-”зимовому” крупно нарізаних і виступаючих шашок у плечовій зоні швидше за все теж не буде. Також від літніх шин всесезонні позичають доволі великі шашки з цільною гладкою поверхнею.

Якщо є можливість роздивитись боковини коліс, на всесезонній моделі можна буде знайти один з таких написів:

AS, All Seasons (усі сезони);

AW, Any Weather (будь-яка погода);

R+W, Road+Winter (дорога та зима),

Піктограма сонце/сніжинка

M+S, M&S, Mud & Snow (багно і сніг). Але з цими двома літерами треба бути обережним, бо частіше так маркують не дорожні "всесезонки", а важкі брутальні шини для безкомпромісних позашляховиків.

Які недоліки у "всесезонки"

Як і кожен компромісний продукт, всесезонні шини при ретельному порівнянні покажуть себе гірше літніх влітку і гірше зимових взимку. Але слід знати, що більшість недоліків шин All Seasons можна "нейтралізувати", якщо керувати машиною розважливо, без екстремальних маневрів, намагаючись передбачати розвиток ситуації і не доводячи її до аварійної, коли могли б справді знадобитись високі характеристики суто сезонних моделей.

Якщо порівнювати всесезонні шини з суто сезонними, то використання "всесезонок" влітку буде більш природнім, ніж взимку – адже літня експлуатація створює колесам менше специфічних проблем. Недаремно законодавство більшості розвинених країн не забороняє їзду влітку на зимовій гумі, забороняючи при тому “літо” в мороз і на снігу.

Якщо коротко

Так, всесезонні шини – не найкращий вибір. Але цілком прийнятний, особливо – для літа, і особливо – для мешканця невеликого населеного пункту з помірним трафіком. Дозволимо собі нагадати, що для шини пересічного сімейного авто чи не найважливіша якість – достатньо глибокий протектор, бажано глибший за мінімально допустимі за ПДР 1,6 мм. А преміальність бренду, швидкісний індекс, широкий профіль – це вже в даному випадку речі другорядні. Тобто краще мати на машині нові чи майже нові "всесезонки", ніж напівлисі зимові чи літні покришки.