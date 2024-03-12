Выбираем лучшие автомобильные шины для теплого сезона: летние или всесезонные

Несмотря на все, что говорят скептически настроенные инженеры о компромиссных вариантах, всесезонные шины – хорошая возможность сэкономить деньги, время и место на балконе. Но все это будет реально только при соблюдении некоторых условий. О которых мы сейчас и поговорим, вспомнив предварительно, чем отличаются между собой “лето” и "всесезонка".

Почему придумали летние и зимние шины

Два времени года, зима и лето для автомобильных шин отличаются в первую очередь температурой и дорожным покрытием. Соответственно, это низкая температура, которая делает шины жесткими и непригодными для сцепления с асфальтом, а еще – снег, лед и снежная каша, которые служат смазкой между протектором и асфальтом.

В этих направлениях и развивается конструкторская мысль создателей зимних шин: их протектор делают более мягким, щедро сдабривая не твердеющей на морозе силикой, а рисунок украшают мелкой нарезкой, чтобы края многочисленных щелей (ламелей) продавливали слой влаги и цеплялись таким образом за более жесткую поверхность.

Но летом эти особенности зимних шин мешают. Слишком мягкий протектор на горячем асфальте получается скользким и недолговечным, а мелко нарезанные шашки рисунка заваливаются при маневрировании, в результате чего машина управляется нечетко. Вдобавок большое количество широких дорожек на протекторе, которыми зимой из-под шины отводится в стороны влага и снежная каша, уменьшает полезную площадь пятна контакта – а это важно для лета с его высокими средними скоростями движения, вероятными энергичными маневрами и частыми торможениями.

Что такое всесезонные шины

Не так давно, меньше одного поколения водителей назад все шины были всесезонными (хотя этот термин еще и не употреблялся). То есть они совмещали качества зимних и летних покрышек. Этот базовый опыт используется производителями шин и в настоящее время, ведь в мире есть регионы и целые страны (например, США), где и сегодня ездят в основном на "всесезонке". Но понятно, что сегодняшние всесезонные модели изготовлены на качественно ином уровне, с внедрением современных материалов.

В настоящее время всесезонные модели присутствуют в каталогах многих ведущих производителей-шинников. При их изготовлении используют сложные синтетические смеси, благодаря которым покрышки хорошо держатся за горячий асфальт. Но сохраняют при этом достаточную степень эластичности, чтобы не "дубеть" на легком морозе и более или менее эффективно цепляться за холодное покрытие.

На протекторе современных "всесезонок" есть элементы для каждого времени года. Здесь и стойкие большие шашки для хорошей управляемости при скоростном маневрировании летом, и прорези-ламели для льда и укатанного снега, и немного широких канавок для отвода мокрого снега, и развитая плечевая зона для уверенного движения по скользкой дороге.

Как отличить всесезонные шины

Более или менее опытный автомобилист может отличить всесезонные шины от других по рисунку протектора, точнее, сочетанием в нем элементов "зимы" и "лета". К примеру, обязательно будут ламели, но их будет меньше, чем на сугубо зимней модели. И по-зимнему крупно нарезанных и выступающих шашек в плечевой зоне скорее всего тоже не будет. Также от летних шин всесезонные одалживают довольно большие шашки с цельной гладкой поверхностью.

Если есть возможность осмотреть боковины колес, на всесезонной модели можно будет найти одну из следующих надписей:

- AS, All Seasons (все сезоны);

- AW, Any Weather (любая погода);

- R+W, Road+Winter (дорога и зима),

- Значок солнце/снежинка

- M+S, M&S, Mud & Snow (грязь и снег). Но с этими двумя буквами нужно быть осторожным, потому что чаще так маркируют не дорожные "всесезонки", а тяжелые грязевые шины для бескомпромиссных внедорожников.

Какие недостатки у "всесезонки"

Как и каждый компромиссный продукт, всесезонные шины при тщательном сравнении покажут себя хуже летних летом и хуже зимних зимой. Но следует знать, что большинство недостатков шин All Seasons можно "нейтрализовать", если управлять машиной рассудительно, без экстремальных маневров, пытаясь предвидеть развитие ситуации и не доводя ее до аварийной, когда могли бы действительно понадобиться высокие характеристики чисто сезонных моделей.

Если сравнивать всесезонные шины с сугубо сезонными, то использование "всесезонок" летом будет более естественным, чем зимой – поскольку летняя эксплуатация создает колесам меньше специфических проблем. Недаром законодательство большинства развитых стран не запрещает езду летом на зимней резине, запрещая при этом "лето" в мороз и на снегу.

Если коротко

Да, всесезонные шины – не лучший выбор. Но вполне приемлемый, особенно для лета, и особенно для жителя небольшого населенного пункта с умеренным трафиком. Позволим себе напомнить, что для шины рядового семейного авто едва ли не самое важное качество – достаточно глубокий протектор, желательно глубже минимально допустимых по ПДД 1,6 мм. А премиальность бренда, скоростной индекс, широкий профиль – это уже в данном случае вещи второстепенные. То есть лучше иметь на машине новые или почти новые всесезонки, чем полулысые зимние или летние покрышки.