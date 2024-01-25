Вибираємо найкраще авто для новачка: які можуть бути варіанти

Перший у житті власний автомобіль – це не просто двері у новий світ свободи і незалежності. Перша після автошколи машина – це ще й інструмент вашого водійського вдосконалення, а значить, запорука вашої безпеки на дорозі у майбутньому. Тому якщо автомобіль купуватиметься спеціально для новачка, він не має бути випадковим.
Про те, яку машину краще обирати для учорашнього випускника автошколи, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації були використані матеріали видань Autobild та Autocentre.
Відразу скажемо, що спеціальних машин для новачків не існує. Та вони не дуже і потрібні. Але якщо нагода обирати у власника новеньких прав таки є, краще нею скористатись. Вдале підібране авто не просто допоможе швидше влитися у велику водійську сім’ю, а й сприятиме отриманню першого – і що важливо, позитивного – досвіду на дорозі.
Що, власне, відрізняє молодого водія від бувалого? Через нестачу досвіду і практичних навичок він гірше відчуває габарити машини, не розуміє, де котиться кожне з його коліс, не може чітко прогнозувати реакцію машини на свої дії. Під час руху у щільному трафіку водій-початківець не може одночасно контролювати кермо, педалі і навколишню обстановку – через що він коїть масу дрібних помилок, які автомобіль і оточуючі змушені прощати йому. Тож бажано, щоб його автомобіль мав бодай часткову “страховку” від подібних проявів.
Наголошуємо – це бажані якості, без яких будь-який новачок в принципі може і обійтися.
Звісно, керувати машиною з автоматичною трансмісією простіше. І якщо є змога, то купувати авто “на автоматі” краще незалежно від того, наскільки досвідченим буде її водій.
Але маємо застерегти від одного неоднозначного вибору. Дешеві роботизовані коробки з одним зчепленням (тобто “механіка” з прилаштованим до куліси електроприводом) зазвичай працюють, м’яко кажучи, не дуже комфортно – з затримками і смиканням. Спочатку геть недосвідчений водій не зважає на такі “дрібниці”, радіючи, що сервомеханізми замість нього тиснуть зчеплення і “ловлять” передачі. Але з набуттям досвіду багатьох це починає дратувати, тож якщо машина купується не на один рік, про це варто подумати завчасно.
До покупки електромобіля в якості першого авто ми би поставилися з великою обережністю. Принаймні, сенсу спеціально планувати саме електричку ми не бачимо. З одного боку, машина на електроприводі помітно простіша в управлінні, ніж авто з ДВЗ. Але якщо сісти в неї відразу після класичної автошколи, у вас буде ризик забути все те, чому вас учили тамтешні інструктори на бензинових авто – і це буде необачно з вашого боку. На сьогодні все ще остаточно не ясно, на яких авто ми будемо їздити завтра-післязавтра – бензинових/дизельних, гібридних, електричних чи водневих. Тож якщо ви хочете на все життя закріпити в собі навички “універсального” водія, якому байдуже, яким силовим агрегатом керувати, на початку драйверської кар’єри не варто прагнути саме електромобіля.
Обираючи свій перший автомобіль, звісно, не забудьте врахувати хоча б частину наших порад. Але пам’ятайте про головне: головна функція машини – щось та когось перевозити. І починати ваш вибір варто таки з цього: місткість салону, розмір багажника, тип кузова, витрата пального, статистика відмов та інші суто споживацькі моменти.
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