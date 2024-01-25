Выбираем лучшее авто для новичка: какие могут быть варианты

Сразу скажем, что специальных машин для новичков нет, да они не очень-то и нужны. Но если возможность выбирать у владельца новеньких прав таки есть, лучше ею воспользоваться. Удачное подобранное авто не просто поможет быстрее влиться в большую водительскую семью, но и будет способствовать получению первого – и, что важно, положительного – опыта на дороге.

Чем рискует новичок

Что, собственно, отличает молодого водителя от бывалого? Из-за нехватки опыта и практических навыков он хуже ощущает габариты машины, не чувствует, где катится каждое из его колес, не может четко прогнозировать реакцию машины на свои действия. Во время движения в плотном трафике начинающий водитель не может одновременно контролировать руль, педали и окружающую обстановку – из-за чего он совершает массу мелких ошибок, которые автомобиль и окружающие вынуждены прощать ему. Так что желательно, чтобы его автомобиль имел хотя бы частичную "страховку" от подобных проявлений.

Какая машина нужна новичку

Подчеркиваем – это желаемые качества, без которых любой новичок в принципе может обойтись.

М ассовая модель . Желательно, чтобы это была популярная, известная автомеханикам и поставщикам запчастей модель, что важно во избежание задержек в эксплуатации после возможных повреждений и поломок;

. Желательно, чтобы это была популярная, известная автомеханикам и поставщикам запчастей модель, что важно во избежание задержек в эксплуатации после возможных повреждений и поломок; Не слишком больш ая и с хорошим обзором из-за руля. Массивной машиной труднее управлять в узких местах и парковаться – а это непростые маневры даже для видавших виды драйверов. Также жителям больших городов следует избегать моделей с ограниченной обзорностью назад;

и с хорошим обзором из-за руля. Массивной машиной труднее управлять в узких местах и парковаться – а это непростые маневры даже для видавших виды драйверов. Также жителям больших городов следует избегать моделей с ограниченной обзорностью назад; Б ез спортивного уклона . Существует определенная группа моделей, позиционированных для активного драйва; их острый руль особого значения не имеет, но чересчур "чувствительные" педали требуют особого привыкания, а главное – большего внимания при работе с ними. К счастью, большинство современных машин среднего класса имеют дружественные к водителю органы управления;

. Существует определенная группа моделей, позиционированных для активного драйва; их острый руль особого значения не имеет, но чересчур "чувствительные" педали требуют особого привыкания, а главное – большего внимания при работе с ними. К счастью, большинство современных машин среднего класса имеют дружественные к водителю органы управления; Колеса – размер и тип дисков . Чем больше колеса, тем увереннее будет чувствовать себя водитель на выбоинах и асфальтовых волнах. При этом диаметр дисков желателен наименьший из возможных – чтобы шины имели более высокий профиль и были более устойчивыми к ямам и бордюрам, которые может прозевать неопытный водитель. И не торопитесь украшать машину легкосплавными дисками – после контактов с бордюрами ремонтировать их дороже, чем дешевые стальные;

. Чем больше колеса, тем увереннее будет чувствовать себя водитель на выбоинах и асфальтовых волнах. При этом диаметр дисков желателен наименьший из возможных – чтобы шины имели более высокий профиль и были более устойчивыми к ямам и бордюрам, которые может прозевать неопытный водитель. И не торопитесь украшать машину легкосплавными дисками – после контактов с бордюрами ремонтировать их дороже, чем дешевые стальные; К лиренс . Если будет возможность, лучше не выбирать машину с малым дорожным просветом. Ведь именно молодым водителям свойственны случайные контакты нижней части машины с выступающими препятствиями на дороге – люками, волнами, камнями, ледяными колеями;

. Если будет возможность, лучше не выбирать машину с малым дорожным просветом. Ведь именно молодым водителям свойственны случайные контакты нижней части машины с выступающими препятствиями на дороге – люками, волнами, камнями, ледяными колеями; Неокрашенный пластик. Есть модели, оформленные по периметру (колесные арки, пороги, двери и иногда полностью бамперы) элементами из черного или серого неокрашенного пластика. Это большой плюс для пилота-новичка. Ведь случайные отметины, полученные из-за недостатка опыта, на такой фурнитуре менее заметны, да и заменить их бывает дешевле, чем окрашивать кузовную деталь.

Трансмиссия

Конечно, управлять машиной с автоматической трансмиссией проще. И если есть возможность, то покупать авто на “автомате” лучше независимо от того, насколько опытным будет ее водитель.

Но хотелось бы предостеречь от одного неоднозначного выбора. Дешевые роботизированные коробки с одним сцеплением (то есть "механика" с пристроенным к кулисе электроприводом) обычно работают, мягко говоря, не очень комфортно – с задержками и дерганием. Сначала совершенно неопытный водитель не обращает внимания на такие "мелочи", радуясь, что сервомеханизмы вместо него жмут сцепление и "ловят" передачи. Но с обретением опыта многих это начинает раздражать, так что если машина покупается не на один год, об этом стоит подумать заранее.

Не электро

К покупке электромобиля в качестве первого авто мы отнеслись бы с большой осторожностью. По крайней мере смысла специально планировать именно электричку мы не видим. С одной стороны, машина на электроприводе заметно проще в управлении, чем автомобиль с ДВС. Но если сесть в нее сразу после классической автошколы, у вас будет риск забыть все то, чему вас учили тамошние инструкторы на бензиновых авто – и это будет опрометчиво с вашей стороны. Сегодня все еще окончательно не ясно, на каких авто мы будем ездить завтра-послезавтра – бензиновых/дизельных, гибридных, электрических или водородных. Так что если вы хотите на всю жизнь закрепить в себе навыки "универсального" водителя, которому безразлично, каким силовым агрегатом управлять, в начале драйверской карьеры не стоит стремиться именно к электромобилю.

Если коротко

Выбирая свой первый автомобиль, конечно, не забудьте учесть хотя бы часть наших советов. Но помните о главном: первейшая функция машины – что-то и кого-то перевозить. И начинать ваш выбор стоит с этого: вместительность салона, размер багажника, тип кузова, расход горючего, статистика отказов и другие сугубо потребительские моменты.