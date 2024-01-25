Выбираем лучшее авто для новичка: какие могут быть варианты

Первый в жизни собственный автомобиль – это не просто дверь в новый мир свободы и независимости. Первая после автошколы машина – это еще и инструмент вашего водительского усовершенствования, а значит, залог вашей безопасности на дороге в будущем. Поэтому, если автомобиль будет покупаться специально для новичка, он не должен быть случайным.
О том, какую машину лучше выбирать для вчерашнего выпускника автошколы, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации использовались материалы изданий Autobild и Autocentre.
Сразу скажем, что специальных машин для новичков нет, да они не очень-то и нужны. Но если возможность выбирать у владельца новеньких прав таки есть, лучше ею воспользоваться. Удачное подобранное авто не просто поможет быстрее влиться в большую водительскую семью, но и будет способствовать получению первого – и, что важно, положительного – опыта на дороге.
Что, собственно, отличает молодого водителя от бывалого? Из-за нехватки опыта и практических навыков он хуже ощущает габариты машины, не чувствует, где катится каждое из его колес, не может четко прогнозировать реакцию машины на свои действия. Во время движения в плотном трафике начинающий водитель не может одновременно контролировать руль, педали и окружающую обстановку – из-за чего он совершает массу мелких ошибок, которые автомобиль и окружающие вынуждены прощать ему. Так что желательно, чтобы его автомобиль имел хотя бы частичную "страховку" от подобных проявлений.
Подчеркиваем – это желаемые качества, без которых любой новичок в принципе может обойтись.
Конечно, управлять машиной с автоматической трансмиссией проще. И если есть возможность, то покупать авто на “автомате” лучше независимо от того, насколько опытным будет ее водитель.
Но хотелось бы предостеречь от одного неоднозначного выбора. Дешевые роботизированные коробки с одним сцеплением (то есть "механика" с пристроенным к кулисе электроприводом) обычно работают, мягко говоря, не очень комфортно – с задержками и дерганием. Сначала совершенно неопытный водитель не обращает внимания на такие "мелочи", радуясь, что сервомеханизмы вместо него жмут сцепление и "ловят" передачи. Но с обретением опыта многих это начинает раздражать, так что если машина покупается не на один год, об этом стоит подумать заранее.
К покупке электромобиля в качестве первого авто мы отнеслись бы с большой осторожностью. По крайней мере смысла специально планировать именно электричку мы не видим. С одной стороны, машина на электроприводе заметно проще в управлении, чем автомобиль с ДВС. Но если сесть в нее сразу после классической автошколы, у вас будет риск забыть все то, чему вас учили тамошние инструкторы на бензиновых авто – и это будет опрометчиво с вашей стороны. Сегодня все еще окончательно не ясно, на каких авто мы будем ездить завтра-послезавтра – бензиновых/дизельных, гибридных, электрических или водородных. Так что если вы хотите на всю жизнь закрепить в себе навыки "универсального" водителя, которому безразлично, каким силовым агрегатом управлять, в начале драйверской карьеры не стоит стремиться именно к электромобилю.
Выбирая свой первый автомобиль, конечно, не забудьте учесть хотя бы часть наших советов. Но помните о главном: первейшая функция машины – что-то и кого-то перевозить. И начинать ваш выбор стоит с этого: вместительность салона, размер багажника, тип кузова, расход горючего, статистика отказов и другие сугубо потребительские моменты.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало про ТОП-5 легких фургонов украинского рынка.