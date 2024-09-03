Вибираємо електромобіль: ТОП-5 нових кросоверів до 35 тисяч доларів

Чим дорожчий електромобіль, тим ближче він до звичайного авто за усіма "проблемними" характеристиками. Певно, тому один з найширших сегментів електромобільного ринку в Україні – це машини ціною в районі 25 – 35 тис. доларів, тобто умовно середнього цінового діапазону. Що можна обрати за такі гроші?

Немає нічого дивного у тому, що в числі найпопулярніших машин з електроприводом більшість мають форм-фактор кросовера. Адже саме цей тип авто домінує сьогодні на українському ринку нових машин з ДВЗ. Відтак, розглянемо п’ять характерних сучасних електромобілів, які можна придбати в офіційній дилерській мережі.

MG4 EV - 1 035 830 грн

Машина, цікава перш за все історією бренду, який поєднує британські традиції з сучасними китайськими технологіями. Конкретна модель MG4 привертає увагу тим, що має задній привод – як ті самі класичні британські родстери. "Четвірка" хоча на сьогодні вважається однією з найкомпактніших моделей в електричній лінійці виробника, проте має неабиякий запасу ходу (435 км за циклом WLTP), і гідну динаміку, набираючи 100 км/год за 7,7 – 7,9 секунди. Підвіска повністю незалежна, в наявності щедрий комплект електронних помічників, а ще майбутній власник може обрати один з двох двигунів – на 204 або 170 електричних "коней".

Volvo EX30 - 1 320 220 грн

Ще один породистий електромобіль і ще один електромобіль, що народився під дахом китайського автопрому. В Україні дилери пропонують цілу лінійку версій: дві одномоторних модифікації з пробігом 344 – 480 км плюс двомоторну топову версію з трохи меншою далекобійністю (460 км), але з шаленим прискоренням 3,6 с до 100 км/год. Важлива перевага на фоні інших однокласників: Volvo EX30 – одна з небагатьох "електричок" на українському ринку, яка здана заряджатись від порту Type 2 зі швидкістю до 22 кВт.

Opel Mokka EV - 1 202 000 грн

Дуже цікавий сам по собі, компактний кросовер Opel Mokka-e в електричному виконанні тим більше вартий уваги – особливо якщо ви людина молода і прогресивна. На українському ринку німецький автомобіль представлений в єдиній комплектації. Електромобіль приводиться в рух 136-сильним електромотором, який розганяє машину від 0 до 100 км/год за 9,2 секунди, проте "максималка", як то кажуть, обмежена електронікою на 150 км/год – певно, для продовження пробігу без підзарядки. Таким чином, мається тягова батарея на 50 кВт*год, яка дозволяє подолати до 338 км на без заїзду на зарядну станцію.

MG ZS EV - 870 036 грн

Ще один представник британсько-китайського бренду, причому він насправді є одним з найдоступніших електромобілів українського ринку. Показово, що завдяки низькій ціні та місткому салону він також користується стабільним попитом на ринках Європи, де крім іншого викликає повагу європейське коріння марки. В базовій версії машина має батарею на 51 кВт, з якою вона долає без підзарядки до 320 км. Збільшений до 72 кВт*год акумулятор продовжує шлях до 440 км. Звісно, друга комплектація електричного кросовера MG ZS EV коштує дорожче, хоче теж легко вкладається в наш ліміт.

Hyundai Kona Electric - 1 084 900 грн

Це вже друге покоління корейського електричного кросовера, представлене як на українському, так і на європейському ринках. В нашій країні споживачеві можна обирати з двох можливих версій. Одну назвемо міською, її тягова батарея на 39,2 кВт дає запас ходу близько 305 км, і електромотор тут скромніший – на 136 к.с. та з обертовим моментом у 395 Нм (погодьтеся, для "бензинки" це був би вражаючий показник). Друга версія "Кони" більш далекобійна, бо має тяговий акумулятор на 64 кВт: запасу енергії у ньому вистачає на 484 км. Двигун тут потужніший – цілих 204 к.с., відповідно, і з динамікою картина ще краща.

Якщо коротко

Короткий огляд п’яти найбільш типових для теперішнього українського ринку "електричок" демонструє відрадний результат: українському споживачеві є з чого обрати. Виходить, асортимент в автосалонах цілком відповідає сучасним досягненням електроавтомобілебудування (даруйте за таке слово). І що важливо, всі представлені електроавто можна придбати в офіційній дилерській мережі, тобто з усіма плюсами типу гарантійної та сервісної підтримки.