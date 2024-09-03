Выбираем электромобиль: ТОП-5 новых кроссоверов до 35 тысяч долларов

Чем дороже электромобиль, тем ближе он к обычному авто по всем "проблемным" характеристикам. Наверное, поэтому один из самых широких сегментов электромобильного рынка в Украине – это машины ценой в районе 25 – 35 тыс. долларов, то есть условно среднего ценового диапазона. Что можно выбрать за эти деньги?

Нет ничего удивительного в том, что в числе самых популярных машин с электроприводом большинство имеют форм-фактор кроссовера. Ведь именно этот тип авто доминирует сегодня на украинском рынке новых машин ДВС. Рассмотрим пять характерных современных электромобилей, которые можно приобрести в официальной дилерской сети.

MG4 EV - 1 035 830 грн

Машина, интересная прежде всего историей бренда, сочетающего британские традиции с современными китайскими технологиями. Конкретная модель MG4 привлекает внимание тем, что имеет задний привод – как те же классические британские родстеры. "Четверка" хотя на сегодняшний день считается одной из самых компактных моделей в электрической линейке производителя, однако имеет большой запас хода (435 км по циклу WLTP), и достойную динамику, набирая 100 км/ч за 7,7 – 7,9 секунды. Подвеска полностью независима, налицо щедрый комплект электронных помощников, а еще будущий владелец может выбрать один из двух двигателей – на 204 или 170 электрических "лошадей".

Volvo EX30 - 1 320 220 грн

Еще один породистый электромобиль и еще один электромобиль, родившийся под крышей китайского автопрома. В Украине дилеры предлагают целую линейку версий: две одномоторные модификации с пробегом 344 – 480 км плюс двухмоторную топовую версию с чуть меньшей дальнобойностью (460 км), но с бешеным ускорением 3,6 с до 100 км/ч. Важное преимущество на фоне других одноклассников: Volvo EX30 – одна из немногих "электричек" на украинском рынке, которая сдана заряжаться от порта Type 2 со скоростью до 22 кВт.

Opel Mokka EV - 1 202 000 грн

Очень интересен сам по себе, компактный кроссовер Opel Mokka-e в электрическом исполнении тем более стоит внимания – особенно если вы человек молодой и прогрессивный. На украинском рынке германский автомобиль представлен в единой комплектации. Электромобиль приводится в движение 136-сильным электромотором, разгоняющим машину от 0 до 100 км/ч за 9,2 секунды, однако "максималка", как говорится, ограничена электроникой на 150 км/ч – вероятно, для продолжения пробега без подзарядки. Таким образом, имеется тяговая батарея на 50 кВт*ч, позволяющая преодолеть до 338 км без заезда на зарядную станцию.

MG ZS EV - 870 036 грн

Еще один представитель британско-китайского бренда, причем он является одним из самых доступных электромобилей украинского рынка. Примечательно, что благодаря низкой цене и вместительному салону он также пользуется стабильным спросом на рынках Европы, где помимо прочего вызывает уважение европейские корни марки. В базовой версии машина имеет батарею на 51 кВт, с которой она одолевает без подзарядки до 320 км. Увеличенный до 72 кВт*ч аккумулятор продолжает путь до 440 км. Конечно, вторая комплектация электрического кроссовера MG ZS EV стоит дороже, хотя тоже легко укладывается в наш лимит.

Hyundai Kona Electric - 1 084 900 грн

Это уже второе поколение корейского электрического кроссовера, представленное как на украинском, так и европейском рынках. В нашей стране потребителю можно выбирать из двух возможных версий. Одну назовем городской, ее тяговая батарея на 39,2 кВт дает запас хода около 305 км, и электромотор здесь более скромный – на 136 л.с. и с крутящим моментом в 395 Нм (согласитесь, для "бензинки" это был бы впечатляющий показатель). Вторая версия "Коны" более дальнобойна, потому что имеет тяговый аккумулятор на 64 кВт: запаса энергии в нем хватает на 484 км. Двигатель здесь более мощный – целых 204 л.с., соответственно, и с динамикой картина еще лучше.

Если коротко

Краткий обзор пяти наиболее типичных для нынешнего украинского рынка "электричек" демонстрирует отрадный результат: украинскому потребителю есть из чего выбрать. Выходит, ассортимент в автосалонах вполне соответствует современным достижениям электроавтомобилестроения (простите за такое слово). И что немаловажно, все представленные электроавто можно приобрести в официальной дилерской сети, то есть со всеми плюсами типа гарантийной и сервисной поддержки.