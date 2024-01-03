Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з "автоматом"

Машини з “автоматами” стають все більш доступними, але пересічний автомобіліст все ще не вміє правильно обирати автоматичну трансмісію. І найчастіше тому, що вибір надто широкий і багатоплановий.

Скажемо чесно: можливо, найкращими “автоматами” в абсолюті ці машини і не будуть. Але ми відібрали, так би мовити, найбільш оптимальні моделі українського вторинного ринку з різними видами автоматичних трансмісій – є дешевий варіант, є максимально комфортний, є динамічний, є одночасно перший, другий і третій.

Найсумніше, що стосовно ненових екземплярів ми не можемо всерйоз говорити про надійність і довговічність “автоматів”, хоча в багатьох випадках стан подібної трансмісії залежить від того, як її експлуатували до вас. Точніше, як часто водій стартував в режимі “тапок у підлогу” і як часто він замінював оливу.

Ravon R2

Ми починаємо з цієї моделі (у первинному статусі Chevrolet Spark) не тому, що вона одна з найменших – ні, вона справді багато у чому на першому місці. Наприклад, за доступністю та за комфортом прискорення і уповільнення. Класична АКП з гідротрансформатором і планетарною передачею – мрія багатьох власників більш “просунутих” варіаторів преселективних роботів, не говорячи вже про власників варіаторів. Ще двійко років тому Ravon R2 продавався в Україні новим, тому знайти свіжий екземпляр не проблема. До речі, тоді він був найдоступнішою машиною з “автоматом”. Між іншим, коли автомобільчик продавався під маркою Chevrolet, він комплектувався не лише “гідромеханікою”, а й добре відомим в усьому світі японським безступеневим варіатором CVT Jatco. Він не такий довговічний (ресурс до 150 тисяч км), але коли працює, то працює комфортно.

Renault Duster

Найпопулярніший кросовер України, попри ретельно створений бюджетний імідж, можна придбати з недешевим преселективним 6-ступінчастим “роботом” з двома зчепленнями EDC (в інших марок ця ж модель коробки називається Powershift та Getrag). Щоправда, що на “Дастері” доступна вона лише з дизельним двигуном. Показово, що ця трансмісія не заважає відомому своєю унікальною економічністю 1,5-літровому дизелю Renault заощаджувати гроші власника, одночасно забезпечуючи плавне і гідне прискорення. На жаль, коробка передач не дуже надійна, можуть дошкуляти відмови електронного блоку керування та протічка оливи. Але в цілому ресурс як на наш час непоганий, при правильній експлуатації найбільш вразливий вузол таких трансмісій – сухе зчеплення і демпферний маховик – можуть пробігти 200 тисяч км до заміни.

Skoda Rapid

Бюджетна модель бюджетного бренду VAG`а попри все існує у комплектації з “автоматом”. І щастя шанувальників марки у тому, що це класична АКП – 6-ступінчастий гідротрансформаторний японський Aisin. Ще одна перевага такого “Рапіда” у тому, що японська коробка працює в парі з найпростішим бензиновим двигуном 1.6 MPI, достатньо потужним (110 к.с.), але без жодних клопітних хитрощів типу безпосереднього впорскування чи турбонаддуву. Майте на увазі, що в Rapid також є версія з 7-ступеневим преселективним “роботом” DSG (DQ 200 з сухим зчепленням), а це одна з найбільш проблемних коробок наших днів.

Nissan Qashqai

Японська марка в автоматичних трансмісіях давно використовує безступеневий варіатор, не побоюючись його уроджених недоліків. На другому поколінні “Кашкая”, про яке ми тут говоримо, варіатор був уже звичною річчю. Максимально зручний у використанні, він добре підходив споживачам без особливих драйверських амбіцій – ніхто вже не очікував від недорогих “Нісанів” якихось інших варіантів “автоматів”. Проте, так само всі звикли, що максимум через 100-150 тисяч км пробігу CVT треба повністю перебирати, а то й замінювати новим. Варіатор на другому поколінні Qashqai в став більш емоційним, але й більш складним технічно – відповідно, проблем і витрат при ремонті теж побільшало.

Fiat 500

У багатьох сенсах чудовий автомобіль для міста – якби ж тільки не його версія з автоматичною трансмісією. Роботизована 6-ступінчаста “механіка” Dualogic (вона ж Selespeed) з одним зчепленням перемикається то з ривками, то з пинками, та ще й ламається частіше за деякі інші види “автоматів”. Власне, понад мільйон покупців це влаштовує, адже головне своє завдання – перемикання передач без участі водія – “Дуалоджик” виконує. Тим більше, що й вибору європейці особливо не мали: або “робот”, або чиста “механіка”. А ось американським споживачам пощастило більше – для них випускалась версія з класичною гідромеханічною АКП Aisin. Ті, кому вдається знайти заокеанську модифікацію “п’ятисотки” – просто щасливі люди. Але їх катастрофічно мало, навіть менше, ніж машин з “механікою”.

Якщо коротко

Купуючи на вторинному ринку автомобіль з “автоматом”, принципово важливо обрати екземпляр з добре збереженою або нещодавно відремонтованою коробкою. На жаль, більшість моделей таких трансмісій в наш час не відрізняються великим ресурсом, і дуже часто вже другому власнику машини доводиться оплачувати капітальний ремонт “гідромеханіки”, “робота” чи “варіатора”. Тобто обирати тепер доводиться не лише той тип автомата, який вам до душі за ходовими характеристиками, а й той, який ви зможете “відкапіталити”.