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Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з "автоматом"

Середа 03 січня 2024 08:20
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Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з "автоматом" Фото: ТОП-5 найкращих машин з АКП (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Машини з “автоматами” стають все більш доступними, але пересічний автомобіліст все ще не вміє правильно обирати автоматичну трансмісію. І найчастіше тому, що вибір надто широкий і багатоплановий.

Про кілька найкращих вживаних машин з автоматичною трансмісією читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час написання статті були використані матеріали AutoBild, Autocentre, ab.ua та AutoRIA.

Скажемо чесно: можливо, найкращими “автоматами” в абсолюті ці машини і не будуть. Але ми відібрали, так би мовити, найбільш оптимальні моделі українського вторинного ринку з різними видами автоматичних трансмісій – є дешевий варіант, є максимально комфортний, є динамічний, є одночасно перший, другий і третій.

Найсумніше, що стосовно ненових екземплярів ми не можемо всерйоз говорити про надійність і довговічність “автоматів”, хоча в багатьох випадках стан подібної трансмісії залежить від того, як її експлуатували до вас. Точніше, як часто водій стартував в режимі “тапок у підлогу” і як часто він замінював оливу.

Ravon R2

Ми починаємо з цієї моделі (у первинному статусі Chevrolet Spark) не тому, що вона одна з найменших – ні, вона справді багато у чому на першому місці. Наприклад, за доступністю та за комфортом прискорення і уповільнення. Класична АКП з гідротрансформатором і планетарною передачею – мрія багатьох власників більш “просунутих” варіаторів преселективних роботів, не говорячи вже про власників варіаторів. Ще двійко років тому Ravon R2 продавався в Україні новим, тому знайти свіжий екземпляр не проблема. До речі, тоді він був найдоступнішою машиною з “автоматом”. Між іншим, коли автомобільчик продавався під маркою Chevrolet, він комплектувався не лише “гідромеханікою”, а й добре відомим в усьому світі японським безступеневим варіатором CVT Jatco. Він не такий довговічний (ресурс до 150 тисяч км), але коли працює, то працює комфортно.

Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з &quot;автоматом&quot;

Renault Duster

Найпопулярніший кросовер України, попри ретельно створений бюджетний імідж, можна придбати з недешевим преселективним 6-ступінчастим “роботом” з двома зчепленнями EDC (в інших марок ця ж модель коробки називається Powershift та Getrag). Щоправда, що на “Дастері” доступна вона лише з дизельним двигуном. Показово, що ця трансмісія не заважає відомому своєю унікальною економічністю 1,5-літровому дизелю Renault заощаджувати гроші власника, одночасно забезпечуючи плавне і гідне прискорення. На жаль, коробка передач не дуже надійна, можуть дошкуляти відмови електронного блоку керування та протічка оливи. Але в цілому ресурс як на наш час непоганий, при правильній експлуатації найбільш вразливий вузол таких трансмісій – сухе зчеплення і демпферний маховик – можуть пробігти 200 тисяч км до заміни.

Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з &quot;автоматом&quot;

Skoda Rapid

Бюджетна модель бюджетного бренду VAG`а попри все існує у комплектації з “автоматом”. І щастя шанувальників марки у тому, що це класична АКП – 6-ступінчастий гідротрансформаторний японський Aisin. Ще одна перевага такого “Рапіда” у тому, що японська коробка працює в парі з найпростішим бензиновим двигуном 1.6 MPI, достатньо потужним (110 к.с.), але без жодних клопітних хитрощів типу безпосереднього впорскування чи турбонаддуву. Майте на увазі, що в Rapid також є версія з 7-ступеневим преселективним “роботом” DSG (DQ 200 з сухим зчепленням), а це одна з найбільш проблемних коробок наших днів.

Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з &quot;автоматом&quot;

Nissan Qashqai

Японська марка в автоматичних трансмісіях давно використовує безступеневий варіатор, не побоюючись його уроджених недоліків. На другому поколінні “Кашкая”, про яке ми тут говоримо, варіатор був уже звичною річчю. Максимально зручний у використанні, він добре підходив споживачам без особливих драйверських амбіцій – ніхто вже не очікував від недорогих “Нісанів” якихось інших варіантів “автоматів”. Проте, так само всі звикли, що максимум через 100-150 тисяч км пробігу CVT треба повністю перебирати, а то й замінювати новим. Варіатор на другому поколінні Qashqai в став більш емоційним, але й більш складним технічно – відповідно, проблем і витрат при ремонті теж побільшало.

Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з &quot;автоматом&quot;

Fiat 500

У багатьох сенсах чудовий автомобіль для міста – якби ж тільки не його версія з автоматичною трансмісією. Роботизована 6-ступінчаста “механіка” Dualogic (вона ж Selespeed) з одним зчепленням перемикається то з ривками, то з пинками, та ще й ламається частіше за деякі інші види “автоматів”. Власне, понад мільйон покупців це влаштовує, адже головне своє завдання – перемикання передач без участі водія – “Дуалоджик” виконує. Тим більше, що й вибору європейці особливо не мали: або “робот”, або чиста “механіка”. А ось американським споживачам пощастило більше – для них випускалась версія з класичною гідромеханічною АКП Aisin. Ті, кому вдається знайти заокеанську модифікацію “п’ятисотки” – просто щасливі люди. Але їх катастрофічно мало, навіть менше, ніж машин з “механікою”.

Вибираємо авто з двома педалями: ТОП-5 найкращих машин з &quot;автоматом&quot;

Якщо коротко

Купуючи на вторинному ринку автомобіль з “автоматом”, принципово важливо обрати екземпляр з добре збереженою або нещодавно відремонтованою коробкою. На жаль, більшість моделей таких трансмісій в наш час не відрізняються великим ресурсом, і дуже часто вже другому власнику машини доводиться оплачувати капітальний ремонт “гідромеханіки”, “робота” чи “варіатора”. Тобто обирати тепер доводиться не лише той тип автомата, який вам до душі за ходовими характеристиками, а й той, який ви зможете “відкапіталити”.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про 5 найбільш економічних машин з “автоматами”.

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Автомобільний ринок Fiat Nissan Skoda Renault
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