Выбираем авто с двумя педалями: ТОП-5 лучших машин с "автоматом"

Машины с “автоматами” становятся все более доступными, но рядовой автомобилист все еще не умеет правильно выбирать автоматическую трансмиссию. И чаще всего потому, что выбор слишком широкий и многоплановый.

Скажем честно: возможно, лучшими “автоматами” в абсолюте эти машины и не будут. Но мы отобрали, так сказать, наиболее оптимальные модели украинского вторичного рынка с разными видами автоматических трансмиссий – есть дешевый вариант, есть максимально комфортный, есть динамичный, а есть одновременно первый, второй и третий.

Самое печальное, что по отношению к неновым экземплярам мы не можем всерьез говорить о надежности и долговечности “автоматов”, хотя во многих случаях состояние подобной трансмиссии зависит от того, как ее эксплуатировали до вас. Вернее, как часто водитель стартовал в режиме "тапок в пол" и как часто он заменял масло.

Ravon R2

Мы начинаем с этой модели (в первоначальном статусе Chevrolet Spark) не потому, что она одна из самых маленьких – нет, она действительно во многом на первом месте. Например, по доступности и комфорту ускорения и замедления. Классическая АКП с гидротрансформатором и планетарной передачей – мечта многих владельцев более продвинутых вариаторов преселективных роботов, не говоря уже об обладателях CVT-вариаторов. Еще два-три года назад Ravon R2 продавался в Украине новым, поэтому найти свежий экземпляр не проблема. Кстати, тогда он был самой доступной машиной с автоматом. Между прочим, когда автомобильчик продавался под маркой Chevrolet, он комплектовался не только гидромеханикой, но и хорошо известным во всем мире японским бесступенчатым вариатором CVT Jatco. Он не столь долговечен (ресурс до 150 тысяч км), но когда работает, то работает комфортно.

Renault Duster

Самый популярный кроссовер Украины, несмотря на тщательно созданный бюджетный имидж, можно приобрести с недешевым преселективным 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями EDC (у других марок эта же модель коробки называется Powershift и Getrag). Правда, жаль, что на “Дастере” доступна она только с дизельным двигателем. Примечательно, что эта трансмиссия не мешает известному своей уникальной экономичностью 1,5-литровому дизелю Renault экономить деньги владельца, одновременно обеспечивая плавное и пристойное ускорение. К сожалению, коробка передач не очень надежна, могут донимать отказы электронного блока управления и утечки масла. Но в целом ресурс по теперешним временам неплохой, при правильной эксплуатации наиболее уязвимый узел таких трансмиссий – сухое сцепление и демпферный маховик – могут пробежать 200 тысяч км до замены.

Skoda Rapid

Бюджетная модель бюджетного бренда VAG`а вопреки всему существует в комплектации с "автоматом". И счастье поклонников марки в том, что это классическая АКП – 6-ступенчатый гидротрансформаторный японский Aisin. Еще одно преимущество такого "Рапида" в том, что японская коробка работает в паре с простейшим бензиновым двигателем 1.6 MPI, достаточно мощным (110 л.с.), но главное, не имеющим таких хлопотных наворотов как непосредственный впрыск или турбонаддув. Имейте в виду, что у Rapid также есть версия с 7-ступенчатым преселективным "роботом" DSG (DQ 200 с сухим сцеплением), а это одна из самых проблемных коробок наших дней.

Nissan Qashqai

Японская марка в автоматических трансмиссиях давно использует бесступенчатый вариатор CVT, не опасаясь его врожденных недостатков. На втором поколении “Кашкая”, о котором мы здесь говорим, вариатор был уже привычной вещью. Максимально удобен в использовании, он хорошо подходил потребителям без особых драйверских амбиций – и никто уже не ожидал от недорогих "Ниссанов" каких-либо других вариантов "автоматов". Однако так же все привыкли, что максимум через 100-150 тысяч км пробега CVT нужно полностью перебирать, а то и заменять новым. Вариатор на втором поколении Qashqai стал более эмоциональным, но и более сложным технически – соответственно, проблем и затрат при ремонте тоже стало больше.

Fiat 500

Во многих смыслах отличный автомобиль для города – если бы только не его версия с автоматической трансмиссией. Роботизированная 6-ступенчатая "механика" Dualogic (она же Selespeed) с одним сцеплением переключается то с рывками, то с пинками, да еще и ломается чаще других видов "автоматов". Собственно, более миллиона покупателей это устраивает, ведь главную свою задачу – переключение передач без участия водителя – "Дуалоджик" выполняет. Тем более что и выбора у европейцев особо не было: либо “робот”, либо чистая “механика”. А вот американским потребителям повезло большее – для них выпускалась версия с классической гидромеханической АКП Aisin. Те, кому удается найти заокеанскую модификацию “пятисотки” – просто счастливые люди. Но их катастрофически мало, даже меньше, чем машин с "механикой".

Если коротко

Покупая на вторичном рынке автомобиль с "автоматом", важно выбрать экземпляр с хорошо сохранившейся или недавно отремонтированной коробкой. К сожалению, большинство моделей таких трансмиссий в наше время не отличаются большим ресурсом, и очень часто уже второму владельцу машины приходится оплачивать капитальный ремонт “гидромеханики”, “работа” или вариатора. То есть выбирать теперь приходится не только тот тип “автомата”, который вам по душе по ходовым характеристикам, но и тот, который вы сможете “откапиталить”.