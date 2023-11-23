Вживані авто: ТОП-5 економічних авто з автоматичною коробкою передач

Машин з автоматичними трансмісіями різних типів на шляхах все більше, але є кілька водійських стереотипів, що пригальмовують їх поширення. Одна з фобій про те, що автоматичні трансмісії дуже підвищують апетит автомобіля. Ми відібрали п’ятірку моделей, які спростовують цей хибний постулат.

Коли автовиробник визначає витрату пального для своїх нових моделей, він користується спеціальною, офіційно визнаною методикою. І це не випадково, бо апетит машини дуже залежить від умов руху і від стилю керування водія. Це стосується в рівній мірі і авто з “механікою”, і комплектацій з “автоматом”. В ці цій публікації ми будемо оперувати технічними даними автовиробників і ця паспортна витрата в абсолютній більшості випадків реально досяжна для пересічного драйвера – хоча і не без нюансів.

Чому машини з “автоматом” - ненажери

По-перше, це не завжди так. А по-друге, за все доводиться платити – і за комфортну трансмісію також. Насправді вагомі конструктивні підстави для перевитрати пального є лише в одного з чотирьох видів автоматичних трансмісій – у класичних АКП з планетарними передачами і гідротрансформатором. Саме гідротрансформатор, через прослизання потоків оливи, і спричиняє помітні втрати потужності. У решти “автоматів” настільки принципових причин для ненажерливості немає.

Renault Megane III

Цю модель ми не даремно поставили на перше місце – “Меган” сьогодні один з лідерів українського ринку. Модель в принципі дуже вдала, в Україні найбільш поширена в кузові універсал Grandtour і 5-дверний хетчбек, хоча є також інші варіанти – 3-дверний хетчбек Coupe, купе-кабріолет Megane СС з жорстким дахом і седан з власним іменем Fluence. Всі кузови поки що успішно опираються корозії, тобто модель можна рекомендувати не лише за добре відомий двигун та вдалу трансмісію. Саме дизель 1.5 dCI (85 – 110 к.с.) – найбільш поширений силовий агрегат. Мотор не лише економічний, а й надійний та довговічний, а ще – дуже тяговитий з його 200 – 260 Нм. Автомат технічно – сучасний преселективний “робот” EDC з шістьома передачами та двома зчепленнями, відомий також під іменами Getrag і Powershift. Заявлена витрата пального – від 4,0 л/100 км, і експерти підтверджують цей показник, хоча для його досягнення треба постаратись.

Volkswagen Golf VII

Саме 1,4-літровий двигун – найбільш безпроблемний у цілому сімействі TSI, а його 125-сильне виконання є найбільш економічним варіантом. Семиступінчастий преселективний “робот” DSG готовий посперечатись в економічності з чистою “механікою” з найдосвідченішим драйвером за кермом. Витрата пального в такій конфігурації до 5,0 л/100 км у змішаному циклі, при тому що за потреби такий Golf може “вистрелити” з місця за 9,1 с до першої сотні. Нагадаємо, що Volkswagen Golf VII при тому – не якісь малюк, а достатньо місткий універсальний автомобіль С-класу.

Ravon R2

Тривалий час цей компактний автомобільчик був найдешевшим новим автомобілем в Україні, а ще – найдешевшою моделлю з “автоматом”. При чому АКП тут – повноцінна класична гідромеханіка, надійна і довговічна. Коробка не дуже сучасна, всього лише 4-ступінчаста, але для легкої машинки В-класу цього цілком достатньо. Двигун теж не є дивом технологій, але він потужний (85 к.с.) і через свою простоту безвідмовний. Власне, і весь автомобіль ще не так давно був Chevrolet`ом – модель Spark продавалася по всьому світу. Середня витрата пального за даними виробника – 6,7 л/100 км. Більше, ніж у інших колег в нашій добірці, але якщо врахувати ціну самої машини…

Citroen C4 II

Модель доступна здебільшого в кузові 5-дверний хетчбек, хоча для окремих ринків машина випускалася і в версії седан. У парі з економічним 1,6-літровим дизелем могло бути цілих два види автоматичних трансмісій – трохи “смиканий” однодисковий “робот” і майже бездоганна класична гідромеханіка від Aisin. Обидві коробки – 6-ступінчасті, обидві обіцяють витрату пального 3,5 – 4,4 л/100 км відповідно в режимах траса – місто. І за динамікою обидві автоматичні версії також майже рівні (11,2 с та 11,1 с до 100 км/год).

Smart ForTwo III

Не зовсім типовий для українських шляхів автомобільчик, проте, показовий з токи зору витрат пального – за паспортними даними, у змішаному циклі йому потрібно лише 4,2 – 4,5 л бензину на 100 км. Трициліндровий двигунець має турбіну і аж 90 сил, що, однак не перетворює 900-кілограмову машинку на гоночний болід. Може, і добре, адже за геометричними даними та керованістю вона теж не є мрією вуличного гонщика. Натомість коробка-“автомат” просунута, це преселективний 6-ступінчастий “робот” з двома зчепленнями – саме йому слід завдячувати скромним апетитом цієї автівки.

Якщо коротко

Схоже, автомобілістам настав час передивитися своє ставлення до автоматичних коробок. Звісно, свої мінуси у “автоматів” є, але більша витрата пального – вже далеко не найвагоміший з недоліків АКП. Набагато дужче слід остерігатись скажімо, малого ресурсу та дорожчого ремонту. Але і тут при виборі автівки треба буде уважно розбиратись з кожною конкретно моделлю.