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Вибір за росіянами. Єрмак назвав два способи досягнення миру в Україні

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Є два способи досягнення миру в Україні. І вибір, який з цих способів обрати, лежить на солдатах Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, мир в Україні буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі.

"Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї - або в неї. Вибір прийменника лишаємо за ними: Україна - вільна країна", - констатував він.

Нещодавно Андрій Єрмак заявив, що РФ офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів. І додав, що будь-які переговори, які не базуються на суверенітеті та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, є "неприйнятними".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що радник керівника ОПУ Михайло Подоляк зазначив, де знаходяться найкращі оборонні позиції для росіян - за кордонами України, оскільки туди не зайдуть бійці ЗСУ.

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