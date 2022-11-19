Вибір за росіянами. Єрмак назвав два способи досягнення миру в Україні

За словами Єрмака, мир в Україні буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі.

"Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї - або в неї. Вибір прийменника лишаємо за ними: Україна - вільна країна", - констатував він.