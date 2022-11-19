RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выбор за россиянами. Ермак назвал два способа достижения мира в Украине

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Есть два способа достижения мира в Украине. И выбор, какой из этих способов предпочесть, лежит на солдатах Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, мир в Украине будет тогда, когда ни один русский солдат не останется на украинской земле.

"Этого можно достичь двумя способами: они идут либо из нее - либо в нее. Выбор предлога оставляем за ними: Украина - свободная страна", - констатировал он.

Недавно Андрей Ермак заявил, что РФ официально не обращалась в Украину по поводу мирных переговоров. И добавил, что любые переговоры, которые не базируются на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, "неприемлемы".

Ранее РБК-Украина сообщало, что советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил, где находятся лучшие оборонительные позиции для россиян - за границами Украины, поскольку туда не зайдут бойцы ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента