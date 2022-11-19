Выбор за россиянами. Ермак назвал два способа достижения мира в Украине

По словам Ермака, мир в Украине будет тогда, когда ни один русский солдат не останется на украинской земле.

"Этого можно достичь двумя способами: они идут либо из нее - либо в нее. Выбор предлога оставляем за ними: Украина - свободная страна", - констатировал он.