Вибір є: названі ТОП-5 доступних авто на "механіці”

Коробка передач обов’язково присутня на будь-якому авто з двигуном внутрішнього згорання. Через неї потужність двигуна передається на колеса. Причому, коли водій перемикає передачі, вона змінює оберти на виході, щоб машина могла розганятись і їхати швидше.

Разом з обертами змінюється і обертовий момент – інакше кажучи, тяга на колесах. Якби не було коробки і автомобіль мав одну зафіксовану передачу в трансмісії, він би або їхав дуже повільно, або швидко, але не міг би подолати жодного підйому, та й з рушанням з місця були б проблеми.

Чому “механіка” надійніше

Спрощено кажучи, кожна коробка передач – це редуктор, набір шестерень, які, з’єднуючись між собою у різних комбінаціях, передають потужність з тим чи іншим рівнем трансформації на колеса. Якщо коробка автоматична, ці перемикання пар шестерень виконує гідравліка з електронікою, якщо коробка ручна – та, що ми називаємо “механікою”, – то це робить водій.

Відповідно, у “механіці” відсутні автоматичні системи перемикання, доволі складні конструктивно і у виробництві. Залишаються прості циліндричні шестерні і вали, які зношуються повільно і майже не ламаються в ході експлуатації. Крім того, з механічною коробкою передач у парі завжди йде зчеплення найпростішої дводискової схеми, в той час як “автомати” різних типів мають по кілька пакетів фрикціонів, гідротрансформатори, відцентрові муфти.

Таким чином, надійність і невибагливість механічних коробок передач позитивно впливають на ціну та споживчі характеристики машин, ними укомплектованих.

Volkswagen Golf IV

$2 650 – 7 500

Хрестоматійний сімейний хетчбек на початку 2000-х офіційно продавався в Україні, але лише тепер він став фінансово доступним для пересічного автомобіліста. Також чимало їх останніми роками завезено з-за кордону. Якісний і практичний автомобіль, добре пристосований для не дуже рівних українських шляхів. Має широку моторну лінійку, яка складається ще з олдскульних повнолітражних агрегатів, здебільшого атмосферних – довговічних та витривалих.

Трансмісія як механічна так і автоматична, але… На жаль, саме “механіка” стала одним з найслабкіших місць четвертого “Гольфа” – на молодих машинах вона часто виходила з ладу раніше АКП. Але в наш час, коли майже усім “четвіркам” вже виповнилося двадцять років, чесноти обох трансмісій зрівнялися. По-перше, “механіки” на ринку незрівнянно більше, а по-друге, ремонтувати її в рази дешевше, ніж “автомати”, серед яких на третьому десятку років “живі” екземпляри знайти непросто.

Daewoo Lanos

$2 000 – 5 000

Один з найбільш вдалих автомобілів в історії України. Проста і одночасно актуальна для свого часу конструкція усіх вузлів і систем не має слабких місць і хронічних вад. Як на сьогодні, застарілим можна вважати хіба що кузов з його низьким дахом і обмеженим внутрішнім простором.

Модель була всесвітньою, але в нашій країні був свій і цілком достатній вибір двигунів – щоправда, лише бензинових, від 1,3 до 1,6 л. На ринку велика кількість машин має ГБО, що є великим плюсом. Щодо трансмісії: “автоматів” дуже мало, корейська МКП моторів 1,5 л і 1,6 л просто бездоганна, а мелітопільска “п’ятиступка” від двигуна 1,3 л часто ламається і не дуже приємна при перемиканнях.

Renault Logan I

$2 500 – 7 000

Машина, створена для небагатих країн з відповідним підходом до конструювання та дизайну. Відносно України маркетологи вгадали: “Логан” за популярністю впритул наблизився до “Ланоса”. Утримувати машину недорого, вона містка і безвідмовна. Є змога придбати дизельну модифікацію, причому вельми економічну. З мінусів – простуватий інтер’єр, слабка шумоізоляція і неідеальна керованість при маневруванні на швидкості. Автоматичної коробки передач не передбачено, натомість “механіка” вважається безпроблемною.

Skoda Octavia I

$2 500 – 9 200

Одна з найпопулярніших європейських іномарок в країні завоювала серця споживачів поєднанням якості, доступності, практичності і добротності у кожній дрібниці. Перша “Октавія” мала такий попит, що її виробництво не припинили навіть після появи у 2004 р. машини другої генерації. Зараз випускається вже четверте покоління моделі, але перше все ще має активний попит.

В основі моделі – агрегати вищезгаданого Golf IV та інших моделей концерну VAG, тому і нюанси утримання приблизно ті самі. Важлива відмінність від більшості інших машин у нашій добірці – можливість вибирати не лише між бензиновими і дизельними версіями, а й між кількома доволі різноманітними комплектаціями. За бажання можна знайти також модифікацію з приводом на всі чотири колеса.

Daewoo/Chevrolet Aveo

$1 900 - 10 000

Строго кажучи, ця модель, будучи спадкоємцем “Ланоса” у модельній лінійці General Motors, ідеологічно є його більш свіжою реінкарнацією. За винятком того, що Aveo таки менш міцний і менш витривалий, оскільки опинився в нижчому В-класі. В салоні у молодшого брата більш шуму, а під капотом найчастіше – то самий мегапопулярний і вічний 1,5-літровий силовий агрегат, що й у старшого.

Відповідно, МКП “Авео” так само безпроблемна, але з іншого боку, цю модель простіше знайти у комплектації з “автоматом”. На вторинному ринку представлені Aveo двох поколінь, причому під брендами Daewoo, Chevrolet і ЗАЗ та під іменами Aveo, Kalos і Vida.

Якщо коротко

Так, механічна коробка передач – найпростіша з усіх трансмісій, але насправді далеко не завжди вона виявляється надійнішою за “автомат”. Тому що, по-перше, бувають невдалі моделі МКП, а по-друге, попередній власник міг банально “вбити” коробку нещадною експлуатацією. Тому при виборі вживаного авто треба перевіряти навіть ті агрегати, які мають добру репутацію в колах автомобілістів. І ще один важливий нюанс.

Заводські інструкції більшості автомобілів заявляють, що олива в МКП не вимагає заміни до кінця життя машини. Але майстри-коробочники кажуть, що для довгої служби агрегата мастило потрібно міняти; порадьтеся з цього приводу з вашим автомеханіком.