Выбор есть: названы ТОП-5 доступных авто на "механике”

Коробка передач обязательно присутствует на любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания – через нее мощность двигателя передается на колеса. Причем, когда водитель переключает передачи, она меняет обороты на выходе, чтобы машина могла разгоняться и ехать быстрее.

Вместе с оборотами меняется и крутящий момент – иначе говоря, тяга на колесах. Не будь коробки и имей автомобиль одну зафиксированную передачу в трансмиссии, он бы либо ехал очень медленно, либо быстро, но не мог бы преодолеть ни одного подъема, да и с троганием с места были бы проблемы.

Почему "механика" надежнее

Упрощенно говоря, каждая коробка передач – это редуктор, набор шестерен, которые, соединяясь между собой в разных комбинациях, передают мощность на колеса с тем или иным уровнем трансформации. Если коробка автоматическая, эти переключения пар шестерен выполняет гидравлика с электроникой, если коробка ручная – та, что мы называем “механикой”, – это делает водитель.

Соответственно, в механике отсутствуют автоматические системы переключения, довольно сложные конструктивно и в производстве. Остаются простые цилиндрические шестерни и валы, изнашивающиеся медленно и почти не ломающиеся в ходе эксплуатации. Кроме того, с механической коробкой передач в паре всегда идет сцепление простейшей двухдисковой схемы, в то время как "автоматы" разных типов имеют несколько пакетов фрикционов, гидротрансформаторы, центробежные муфты.

Таким образом, надежность и неприхотливость механических коробок передач положительно влияют на цену и потребительские характеристики укомплектованных ими машин.

Volkswagen Golf IV

$2 650 – 7 500

Хрестоматийный семейный хэтчбек в начале 2000-х официально продавался в Украине, но только теперь стал доступным рядовому автомобилисту в финансовом плане. Также многие из них в последние годы завезены из-за границы. Качественный и практичный автомобиль, хорошо приспособленный для не очень ровных украинских дорог. Имеет широкую моторную линейку, которая состоит из олдскульных полнолитражных агрегатов, в основном атмосферных – долговечных и выносливых.

Трансмиссия как механическая, так и автоматическая, но… К сожалению, именно "механика" стала одним из самых слабых мест четвертого "Гольфа" – на молодых машинах она часто выходила из строя раньше АКП. Но в наше время, когда почти всем “четверкам” уже исполнилось двадцать лет, добродетели обеих трансмиссий сравнялись. Во-первых, "механики" на рынке несравнимо больше, а во-вторых, ремонтировать ее в разы дешевле, чем "автоматы", среди которых на третьем десятке лет "живые" экземпляры найти непросто.

Daewoo Lanos

$2 000 – 5 000

Один из самых удачных автомобилей в истории Украины. Простая и одновременно актуальная для своего времени конструкция всех узлов и систем не имеет слабых мест и недостатков. Как на сегодняшний день, устаревшим можно считать разве что кузов с его низкой крышей и ограниченным внутренним пространством.

Модель создавалась как всемирная, но в нашей стране был свой и вполне достаточный выбор двигателей – правда только бензиновых, от 1,3 до 1,6 л. На рынке большое количество машин имеет ГБО, и это является большим плюсом. Что касается трансмиссии: "автоматов" очень мало, корейская МКП моторов 1,5 л и 1,6 л просто безупречна, а мелитопольская "пятиступка" двигателя 1,3 л часто ломается и не очень приятна при переключениях.

Renault Logan I

$2 500 – 7 000

Машина создана для небогатых стран с соответствующим подходом к конструированию и дизайну. Относительно Украины маркетологи угадали: "Логан" по популярности вплотную приблизился к "Ланосу". Содержать машину недорого, она вместительна и безотказна. Есть возможность приобрести дизельную модификацию, причем весьма экономичную. Из минусов – простоватый интерьер, слабая шумоизоляция и неидеальная управляемость при маневрировании на скорости. Автоматическая коробка передач не предусмотрена, а "механика" считается беспроблемной.

Skoda Octavia I

$2 500 – 9 200

Одна из самых популярных европейских иномарок в стране завоевала сердца потребителей сочетанием качества, доступности, практичности и добротности в каждой мелочи. Первая "Октавия" имела такой спрос, что ее производство не прекратили даже после появления в 2004 г. второй генерации модели. Сейчас выпускается уже четвертое поколение, но первое все еще пользуется активным спросом.

В основе модели – агрегаты вышеупомянутого Golf IV и других моделей концерна VAG, поэтому и нюансы содержания примерно одни и те же. Важное отличие от большинства других машин в нашей подборке – возможность выбирать не только между бензиновыми и дизельными версиями, но и между несколькими разнообразными комплектациями. При желании можно найти также модификацию с приводом на все четыре колеса.

Daewoo/Chevrolet Aveo

$1 900 – 10 000

Строго говоря, эта модель, будучи наследником “Ланоса” в модельной линейке General Motors, идеологически является его более свежей реинкарнацией. За исключением того, что Aveo таки менее прочен и менее вынослив, поскольку оказался в низшем В-классе. В салоне у младшего брата более шума, а под капотом чаще всего – тот же самый мегапопулярный и вечный 1,5-литровый силовой агрегат, что и у старшего.

Соответственно, МКП "Авео" так же беспроблемна, но с другой стороны, эту модель проще найти в комплектации с "автоматом". На вторичном рынке представлены Aveo двух поколений, причем под брендами Daewoo, Chevrolet и ЗАЗ и под именами Aveo, Kalos и Vida.

Если коротко

Да, механическая коробка передач – самая простая из всех трансмиссий, но на самом деле далеко не всегда она оказывается надежнее "автомата". Потому что, во-первых, бывают неудачные модели МКП, а во-вторых, предыдущий владелец мог банально "убить" коробку беспощадной эксплуатацией. Поэтому при выборе б/у авто нужно проверять даже те агрегаты, которые имеют хорошую репутацию в кругах автомобилистов. И еще один важный нюанс.

Заводские инструкции большинства автомобилей заявляют, что масло в МКП не требует замены до конца жизни машины. Но мастера-коробочники говорят, что для долгой службы агрегата смазку нужно менять; посоветуйтесь на этот счет с вашим автомехаником.