Інформаційний фальстарт: Маляр відреагувала на заяви росіян про "захоплений" Бахмут
Російські окупанти регулярно стверджують про нібито "повний контроль" над Бахмутом Донецької області. Вкиди ворога є спробою видати бажане за дійсне.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
Інформаційний фальстарт
"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт - видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", - заявила Маляр.
Як відзначила заступник міністра оборони, ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмуту. Тим часом Росія й справді найбільше концентрує інформаційні зусилля та військових саме на цьому напрямку.
"Натомість в Мар'їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Їхня (ворога, - ред.) задача взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють й там", - додала Маляр.
Що відбувається в Бахмуті насправді?
За словами Маляр, попри те, що росіян більше за числом та зброєю, наші воїни потужно зупиняють ворога.
"Якщо ми аналізуємо бої за Бахмут, які тривають з минулого серпня - з минулого ж серпня вони не можуть просунутись. Якщо вони просуваються в місті на якийсь там кілометр майже за рік, це можна назвати стоянням на місці", - додала заступник міністра оборони.
Збройні сили України виконали низку задач на Бахмутському напрямку:
- знищили професійний склад "Вагнера";
- зменшили наступальний потенціал росіян;
- зупинили просування ворога вглиб території України.
Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 18.05 19:16 (deepstatemap.live)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 19 травня, наші воїни провели наступальні дії на західних околицях Бахмуту, чим створили плацдарм для подальшого контрнаступу.
Як стверджує Інститут вивчення війни (ISW), українським військовим вдалося перехопити тактичну ініціативу під Бахмутом.
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